Detenido el sospechoso del tiroteo en un campus universitario de Rhode Island, EE.UU.

(Actualiza con situación del sospechoso y declaraciones de Trump)

Washington, 13 dic (EFE).- El sospechoso del tiroteo registrado este sábado en el campus de la Universidad de Brown en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, fue detenido, anunció el presidente de EE.UU., Donald Trump.

"Me han informado sobre el tiroteo que tuvo lugar en la Universidad Brown, en Rhode Island. El FBI se encuentra en el lugar de los hechos. El sospechoso está detenido. ¡Que Dios bendiga a las víctimas y a sus familias!", anunció Trump en un mensaje en su red social, Truth Social.

La universidad informó que la "situación continua" tras más de una hora desde la primer alerta.

"Hay un tirador activo cerca de Barus & Holley. La policía de Brown y Providence se encuentra en el lugar. Permanezcan refugiados por el momento", avisó la universidad en una alerta enviada a los alumnos.

Las autoridades no confirmaron si hay heridos o víctimas mortales, pero la universidad anunció que hay servicios médicos de emergencia en el lugar.

El centro de estudios está coordinándose con "múltiples agencias policiales en el lugar".

"Cierren las puertas, silencien los teléfonos y permanezcan ocultos hasta nuevo aviso. Recuerden: CORRAN, si se encuentran en la zona afectada, evacúen de forma segura si pueden; ESCÓNDANSE, si no es posible evacuar, pónganse a cubierto; LUCHEN, como último recurso, tomen medidas para protegerse", añadió la universidad.

La primera alerta fue enviada cerca de las 17.00 hora local (22.00 GMT). EFE