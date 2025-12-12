Agencias

Las fuerzas de Libia matan a una destacada figura del tráfico de personas durante una operación en Sabraza

Un jefe acusado de encabezar redes ilícitas bajo supervisión internacional murió durante un tiroteo en el oeste, según autoridades, que informaron la detención de un familiar directo y advirtieron sobre la tolerancia cero frente a amenazas ciudadanas

Guardar

El nombre de Ahmed Omar al Dabasi, identificado bajo el alias de 'Al Amu', aparece en la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde 2018 debido a su rol como líder de una milicia vinculada a actividades ilícitas en el oeste de Libia. Al Dabasi, buscado internacionalmente por delitos como tráfico de personas, tráfico de drogas y asesinato, murió durante una operación llevada a cabo por las fuerzas de seguridad libias en la ciudad de Sabraza, según informaron las autoridades reconocidas internacionalmente, cuya declaración fue reproducida por diversos medios y recogida por la prensa internacional este viernes.

Según especificó la Unidad contra las Amenazas de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior libio, la muerte de Al Dabasi se produjo tras un enfrentamiento armado con individuos que atacaron un puesto de control en Sabraza. El comunicado oficial, citado por el medio, señala que las "bandas criminales que actúan al margen de la ley" abrieron fuego contra los agentes, provocando seis heridos en las filas de las fuerzas gubernamentales. Posteriormente, las autoridades organizaron una operación contra el refugio de los atacantes, que resultó en la muerte de Al Dabasi y la detención de su hermano, Salé al Dabasi.

El ministerio enfatizó a través de un comunicado en su web que no planea tolerar actividades que amenacen la seguridad nacional o la integridad de sus ciudadanos. Al mismo tiempo, las autoridades libias reiteraron su compromiso de ejercer sus funciones conforme a la ley y utilizando todos los recursos disponibles para garantizar el orden y la seguridad.

El historial de Al Dabasi y su grupo vincula a la milicia con operaciones de tráfico de migrantes que partían principalmente desde Sabraza hacia Europa, cita Naciones Unidas en sus informes recogidos por los medios internacionales. El clan y la milicia Al Dabasi desarrollaron, según la ONU, conexiones con agrupaciones terroristas y extremistas como el autodenominado Estado Islámico. Reportes oficiales mencionaron que la milicia controlaba puntos de salida de migrantes, áreas de campamento, viviendas clandestinas y embarcaciones empleadas en las travesías hacia Europa, especialmente a Italia a través de la ruta del Mediterráneo central.

Las investigaciones internacionales recogidas por Naciones Unidas detallan que Al Dabasi dirigía operaciones que incluían la trata y tráfico de personas bajo condiciones descritas como brutales y, en ocasiones, mortales, afectando incluso a menores de edad tanto en tierra como en los pasos marítimos. El propio organismo internacional subraya la gravedad de estas acciones, subrayando el control ejercido por la milicia sobre los movimientos migratorios irregulares procedentes de la zona oeste del país.

Desde hace años, el oeste de Libia y la ciudad de Sabraza han sido identificados como puntos estratégicos para la partida de migrantes irregulares con destino a Europa. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, citados en la cobertura de prensa, más de mil personas han perdido la vida en lo que va de año intentando cruzar el Mediterráneo central hacia costas europeas. Ante esta situación, la OIM subraya la necesidad urgente de ampliar vías de migración seguras y reforzar la cooperación regional para evitar el crecimiento de las redes de tráfico y la pérdida de vidas en estas travesías.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas incluyó a Al Dabasi en su lista de sanciones debido a su liderazgo dentro de una red considerada responsable de delitos relacionados con la migración ilícita y la trata de personas. Sus actividades han sido objeto de atención internacional, al igual que las operaciones de otras agrupaciones similares con roles en el flujo migratorio entre África y Europa.

Según lo informado por las autoridades libias y recogido por medios internacionales, la operación representa un mensaje de tolerancia cero frente a aquellos actores que representen una amenaza para la seguridad colectiva en el país norteafricano. Las fuerzas de seguridad señalaron que la detención de familiares directos y la eliminación del liderazgo criminal pretenden disuadir la continuidad de los delitos asociados, especialmente en un contexto donde el control migratorio y la lucha contra las redes ilícitas constituyen prioridades para el Estado libio y la comunidad internacional.

Temas Relacionados

Tráfico de personasLibiaAhmed Omar al DabasiNaciones UnidasSabrazaEstado IslámicoMinisterio del InteriorAnas al DabasiMigrantesOrganización Internacional para las MigracionesEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Edgar Canet: "Este año llego más preparado que el año pasado"

Edgar Canet: "Este año llego

Vox pide la comparecencia en el Congreso de María Jesús Montero, Sara Aagesen y Óscar Puente por el caso Plus Ultra

La solicitud del grupo parlamentario incluye a altos funcionarios y directivos vinculados con la gestión estatal, mientras avanza una pesquisa policial por presunto blanqueo de capitales en la aerolínea y tras la reciente detención de su responsable máximo

Vox pide la comparecencia en

Fuerzas Armadas de Honduras conmemoran 200 años de creación del Ejército con un desfile

Infobae

La AU condena el ataque con drones que causó la muerte de seis cascos azules en Sudán

Infobae

MSF alerta del impacto de la tormenta polar 'Byron' sobre las "terribles condiciones de vida" en Gaza

Desplazados en la Franja enfrentan un escenario extremo tras el paso de 'Byron', con la destrucción de refugios, víctimas mortales, brotes de enfermedades y riesgo grave para recién nacidos según el testimonio de personal humanitario en la zona

MSF alerta del impacto de