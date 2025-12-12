El nombre de Ahmed Omar al Dabasi, identificado bajo el alias de 'Al Amu', aparece en la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde 2018 debido a su rol como líder de una milicia vinculada a actividades ilícitas en el oeste de Libia. Al Dabasi, buscado internacionalmente por delitos como tráfico de personas, tráfico de drogas y asesinato, murió durante una operación llevada a cabo por las fuerzas de seguridad libias en la ciudad de Sabraza, según informaron las autoridades reconocidas internacionalmente, cuya declaración fue reproducida por diversos medios y recogida por la prensa internacional este viernes.

Según especificó la Unidad contra las Amenazas de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior libio, la muerte de Al Dabasi se produjo tras un enfrentamiento armado con individuos que atacaron un puesto de control en Sabraza. El comunicado oficial, citado por el medio, señala que las "bandas criminales que actúan al margen de la ley" abrieron fuego contra los agentes, provocando seis heridos en las filas de las fuerzas gubernamentales. Posteriormente, las autoridades organizaron una operación contra el refugio de los atacantes, que resultó en la muerte de Al Dabasi y la detención de su hermano, Salé al Dabasi.

El ministerio enfatizó a través de un comunicado en su web que no planea tolerar actividades que amenacen la seguridad nacional o la integridad de sus ciudadanos. Al mismo tiempo, las autoridades libias reiteraron su compromiso de ejercer sus funciones conforme a la ley y utilizando todos los recursos disponibles para garantizar el orden y la seguridad.

El historial de Al Dabasi y su grupo vincula a la milicia con operaciones de tráfico de migrantes que partían principalmente desde Sabraza hacia Europa, cita Naciones Unidas en sus informes recogidos por los medios internacionales. El clan y la milicia Al Dabasi desarrollaron, según la ONU, conexiones con agrupaciones terroristas y extremistas como el autodenominado Estado Islámico. Reportes oficiales mencionaron que la milicia controlaba puntos de salida de migrantes, áreas de campamento, viviendas clandestinas y embarcaciones empleadas en las travesías hacia Europa, especialmente a Italia a través de la ruta del Mediterráneo central.

Las investigaciones internacionales recogidas por Naciones Unidas detallan que Al Dabasi dirigía operaciones que incluían la trata y tráfico de personas bajo condiciones descritas como brutales y, en ocasiones, mortales, afectando incluso a menores de edad tanto en tierra como en los pasos marítimos. El propio organismo internacional subraya la gravedad de estas acciones, subrayando el control ejercido por la milicia sobre los movimientos migratorios irregulares procedentes de la zona oeste del país.

Desde hace años, el oeste de Libia y la ciudad de Sabraza han sido identificados como puntos estratégicos para la partida de migrantes irregulares con destino a Europa. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, citados en la cobertura de prensa, más de mil personas han perdido la vida en lo que va de año intentando cruzar el Mediterráneo central hacia costas europeas. Ante esta situación, la OIM subraya la necesidad urgente de ampliar vías de migración seguras y reforzar la cooperación regional para evitar el crecimiento de las redes de tráfico y la pérdida de vidas en estas travesías.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas incluyó a Al Dabasi en su lista de sanciones debido a su liderazgo dentro de una red considerada responsable de delitos relacionados con la migración ilícita y la trata de personas. Sus actividades han sido objeto de atención internacional, al igual que las operaciones de otras agrupaciones similares con roles en el flujo migratorio entre África y Europa.

Según lo informado por las autoridades libias y recogido por medios internacionales, la operación representa un mensaje de tolerancia cero frente a aquellos actores que representen una amenaza para la seguridad colectiva en el país norteafricano. Las fuerzas de seguridad señalaron que la detención de familiares directos y la eliminación del liderazgo criminal pretenden disuadir la continuidad de los delitos asociados, especialmente en un contexto donde el control migratorio y la lucha contra las redes ilícitas constituyen prioridades para el Estado libio y la comunidad internacional.