Israel baraja demoler icónico campo de fútbol en campamento refugiados palestinos en Belén

Guillermo Azábal

Belén (Cisjordania), 12 dic (EFE).- Israel se plantea demoler el icónico campo de fútbol del campamento de refugiados palestinos de Aida (Belén), completamente anexo a un tramo del muro de separación en la Cisjordania ocupada, alegando que el recinto se ubica en terreno militar y dejando ahora las esperanzas de 250 niños en el aire.

Hace un mes, soldados israelíes colocaron un aviso a la entrada de este campo, en uso desde siete años atrás, para notificar a los habitantes del campamento que se barajaba su desmantelamiento porque no contaba con los permisos correspondientes y por supuestamente estar violando regulaciones militares.

Las autoridades locales del campo de Aida, fundado en 1950 por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) para alojar a más de un millar de desplazados por la Guerra árabe-israelí (1948), arriendan el terreno desde hace dos décadas al Patriarcado Armenio de Jerusalén, que les cede su propiedad para que los menores disfruten de actividades recreativas.

"Es una forma de destruir no las instalaciones del equipo de fútbol, sino la esperanza de los niños y jóvenes que sueñan con ser futbolistas como una bendición para su futuro, para crecer y para desarrollar sus habilidades", cuenta a EFE desde el recinto deportivo, Said Al Azzam, presidente del Comité Popular del campo de refugiados de Aida.

El campamento de refugiados de Aida, que con 75 años de historia ligada al conflicto entre Israel y Palestina pasó de las tiendas de campaña a casas y pequeños edificios de hormigón, se pregunta en estos días "por qué ahora" las autoridades israelíes se plantean la demolición de un campo de fútbol donde "ningún niño hace daño nadie", recalcó Al Azzam.

EFE consultó al Cogat, el organismo militar israelí que gestiona asuntos civiles en los territorios ocupados, acerca de sus planes para esta instalación deportiva sin encontrar respuesta.

La carga simbólica del asentamiento de Aida es fundamental para la sociedad palestina, pues sus más de 5.000 habitantes -cuando estaba pensado para máximo 1.200 personas- son parte de la ola de refugiados, o descendientes de estos, provocada por la Nakba ("La catástrofe", en árabe), por la que más de 750.000 árabes fueron expulsados o huyeron de sus hogares entre 1947 y 1949.

Una gigantesca escultura con forma de llave y una cerradura, en referencia a la idea de estas familias y su anhelo de regresar a su antigua tierra, sirven de puerta de entrada al campamento de Aida, donde continúan varias instalaciones de UNRWA y donde los murales contra "la ocupación israelí" recorren las decenas de metros del muro de separación que dan a la parte cisjordana.

"Voy a estar triste si destruyen el campo de fútbol, porque para mí el fútbol es una ambición. Si destruyen el campo, dejaré el fútbol, porque voy a dejar de saber jugarlo", expresa a EFE el joven Karam Saqar (10 años), que juega en la AOD Sports Academy, un equipo de fútbol base que entrena en el ahora cuestionado recinto deportivo.

AOD Sports Academy, cuyo nombre significa "regreso a la tierra", es el hogar de 250 jugadores de entre 6 y 19 años, con equipos también femeninos y se enorgullece de que alguno de sus pupilos ha llegado incluso a las categorías inferiores de la Selección Palestina.

Los jóvenes de Aida, zona con una alta densidad poblacional, encuentran en la humilde instalación deportiva una "vía de escape" para "pensar en otras cosas", insistió Muhannad Abu Shrour, coordinador deportivo en el Comité Popular de Aida, a EFE.

"Honestamente, yo como coordinador deportivo, me siento decepcionado, siento decepción hacia la comunidad internacional, hacia la FIFA, y hacia las figuras deportivas", dijo Abu Shrour, que aseguró que si cierran el campo seguirán entrenando al lado del muro de separación "en plena arena" o tratarán de reconstruir el recinto.

"Unidad, libertad y justicia", puede leerse en inglés, árabe y español como parte de un mural sobre el muro de separación -a la altura del campo de fútbol- donde también figura el escudo del Club Deportivo Palestino, equipo de la Primera División de Chile que financia a AOD Sports Academy. EFE

(foto)(vídeo)