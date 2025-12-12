Cultura concede ayudas de 8 millones para la escritura 285 guiones cinematográficos, 175 escritos por mujeres

Los proyectos de guion cinematográfico realizados en lenguas cooficiales distintas al castellano obtuvieron una presencia significativa en la última convocatoria de ayudas públicas a la escritura de largometrajes que gestiona el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA). De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Cultura y recogida por el medio original, han sido seleccionados 74 proyectos en lenguas como el catalán, valenciano, gallego y euskera, lo que representa un 25,9% de la dotación total destinada. Esta línea de subvenciones priorizó la diversidad lingüística y también la equidad de género, y estableció como requisito que los guiones no emplearan herramientas de inteligencia artificial generativa en su redacción.

El Ministerio de Cultura, a través del ICAA, concedió ayudas económicas por un total de 8 millones de euros para la redacción de 285 guiones de largometraje, tal como informó la fuente original. El monto individual de las ayudas se fijó en 30.000 euros para cada proyecto de ficción o animación, y 25.000 euros para los documentales. Entre las más de 4.000 propuestas recibidas, los proyectos beneficiados se reparten en 224 guiones de ficción, que concentran el 84% del presupuesto, 53 documentales (13% de los fondos) y 8 proyectos de animación (3% de la dotación total). Treinta y cuatro de las obras seleccionadas cuentan con autoría compartida.

La convocatoria reservó un 25% del presupuesto específicamente para guiones en lenguas distintas al castellano y un 45% para aquellos escritos únicamente por mujeres. Según detalló el Ministerio, entre los textos elaborados en lenguas cooficiales, 35 se redactaron en catalán, 16 en valenciano, 10 en euskera y 13 en gallego. De los 285 guiones financiados, un total de 131 —es decir, el 45% de los proyectos— fueron escritos de manera exclusiva por mujeres, una cifra que el organismo considera resultado de la política de fomento de la presencia femenina en la industria audiovisual.

Al analizar el reparto geográfico de los beneficiarios, la Comunidad de Madrid encabeza la lista con 107 adjudicaciones; le siguen Cataluña, con 60 ayudas; la Comunidad Valenciana, con 29; Galicia, con 18; Andalucía, con 22; País Vasco, con 14; Aragón, con 9; y el resto se distribuye en otras comunidades autónomas como Canarias (4), Castilla-La Mancha (5), Castilla y León (2), Navarra (2), Extremadura (3), Baleares (5), Asturias (1) y Murcia (2).

En lo relativo al procedimiento de selección, el Ministerio especificó que solamente se evaluaron guiones en cuya redacción y desarrollo no se empleó inteligencia artificial generativa. Tal como reportó el medio original, esta condición formó parte expresa de los requisitos de la convocatoria. El objetivo declarado de esta línea de financiación radica en afianzar las competencias del sector audiovisual en las primeras fases de la cadena de valor y en reducir la precariedad laboral que afecta a los guionistas.

Esta adjudicación de ayudas significa la recuperación de una línea de subvenciones prevista en la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, que no se convocaba desde 2011, según consignó el medio que difundió la noticia. Con esta medida, el Ministerio de Cultura busca reforzar el tejido industrial del cine español proporcionando respaldo económico a las etapas iniciales del proceso creativo. La normativa que sustenta esta convocatoria representa, en palabras del propio Ministerio, un instrumento para mejorar la situación profesional y asegurar la diversidad en la producción audiovisual nacional.

La última edición de estas ayudas pone en evidencia un cambio de orientación en las políticas públicas del sector, con especial atención a los proyectos realizados por mujeres y en idiomas distintos al castellano. Las cifras detalladas por el Ministerio reflejan que 175 de los guiones seleccionados cuentan con participación femenina en la redacción, de los cuales 131 corresponden a autoría exclusivamente de mujeres, alineándose con el compromiso institucional para promover la igualdad de género en la industria cinematográfica.

En la tipología de los proyectos favorecidos también destaca la preferencia por obras de ficción, seguidas por documentales y en menor medida proyectos de animación, según los datos publicados. El alcance de la convocatoria se extiende a diferentes comunidades autónomas, como demuestra la diversidad en la procedencia de los beneficiarios, lo que contribuye a la descentralización de los recursos y al acceso de creadores de todo el territorio.

La exigencia de no utilizar inteligencia artificial generativa para la elaboración de los guiones responde a un contexto de debate sobre el impacto de estas tecnologías en la creatividad y la protección de los derechos laborales de los profesionales del cine. El Ministerio de Cultura subraya que la finalidad de las ayudas es sostener el trabajo humano y evitar injerencias tecnológicas que puedan influir en los procesos creativos tradicionales, detalló la fuente original.

De este modo, la convocatoria no solo impulsa la escritura de guiones, sino que establece criterios que orientan el desarrollo del sector audiovisual nacional hacia la promoción de la diversidad, la igualdad y la protección de la autoría humana en los procesos creativos. Según publicó el medio original, esta estrategia busca ofrecer a los guionistas mejores condiciones laborales, consolidar la profesionalización del sector y favorecer la pluralidad de voces en la producción cinematográfica.