China Hoy: El socialismo con características distintivas de China: Un patrón para el refuerzo de la educación en América Latina

PR Newswire

PEKÍN, 12 de diciembre de 2025

PEKÍN, 12 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La obra de La gobernanza y administración de China constituye una compilación de la filosofía del liderazgo central del CPC y de la República Popular China a partir de noviembre del 2012. En esta recopilación de pensamientos, discursos, entrevistas, instrucciones y correspondencia del presidente chino, una de las áreas cruciales es la educación. La educación debe ser un elemento esencial para el desarrollo sostenible para la sociedad. Esta perspectiva brinda enseñanzas significativas para América Latina, especialmente en su búsqueda de un modelo educativo que promueva tanto el avance económico como la unidad social.

Como se describe en el informe al XIX Congreso Nacional del PCCh, fortalecer la educación es fundamental para lograr la revitalización nacional. Este fundamento debe incentivar a los países de Latinoamérica a priorizar reformas educativas, agilizar la modernización y desarrollar educación que genere satisfacción al pueblo, respondiendo a las necesidades de sus comunidades, especialmente rurales. Las políticas de educación deben fomentar la virtud a través de la educación, mejorar el desarrollo integral de los estudiantes y promover una educación justa.

Además, el Gobierno chino enfatiza en que se debe dar prioridad a la mejora del sistema de educación política de los jóvenes, con contenidos y formas actualizadas, ayudándoles a fomentar una visión sólida del mundo, de la vida y de los valores. Para América Latina, esto implica que las transformaciones en la educación deben ser ajustadas a sus propias costumbres, principios y realidad nacional. Tomar como ejemplo y guía el modelo de desarrollo educativo chino debe ser una orientación valiosa para la creación de sistemas educativos que honren la diversidad cultural y fomenten la inclusión, integridad y equidad social.

En síntesis, el pensamiento de Xi acerca de la educación en el contexto del socialismo con peculiaridades chinas proporciona una visión estratégica que podría modificar positivamente el escenario educativo de América Latina. A través de la adaptación del modelo educativo chino y la cooperación con instituciones educativas chinas, las naciones de América Latina tienen la posibilidad de edificar un sistema educativo más justo, innovador, sostenible y en concordancia con metas de desarrollo accesible para todos.

Persona de contacto: Nicole Villanueva JustinoE-mail: 99913700@qq.com

https://www.chinahoy.com.cn/2018/sh/202512/t20251211_800425451.html

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/china-hoy-el-socialismo-con-caracteristicas-distintivas-de-china-un-patron-para-el-refuerzo-de-la-educacion-en-america-latina-302639996.html

FUENTE China Hoy