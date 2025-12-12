23-29. Alemania volverá a pelear por el oro treinta y dos años después

Redacción deportes, 12 dic (EFE).- La selección alemana femenina de balonmano volverá a pelear, treinta y dos años después, por el oro mundial, tras imponerse este viernes por 23-29 a Francia en la semifinal del Campeonato del Mundo de Países Bajos y Alemania, en la que el conjunto germano hizo valer su fortaleza defensiva.

Algo nada sencillo ya que las de Markus Gaugisch tenían enfrente no sólo a la vigente campeona mundial, sino a una selección francesa que podía presumir de contar con el segundo mejor ataque del campeonato tras promediar casi 35 goles de media por partido.

Doce más de los que firmó este viernes el equipo francés en el Ahoy Arena de Róterdam, donde las de Sebastian Gardillou tuvieron desde el comienzo muchísimos problemas para superar a la defensa germana.

Y cuando las jugadoras francesas lograron superar la granítica pareja que conforman en el eje central de la zaga Emily Vogel y Aimeé von Pereira se estrellaron con una imponente Katharina Filter, que a los catorce minutos contabilizaba un 44 por ciento de paradas.

Intervenciones que permitieron a Alemania situarse apenas superado el ecuador de la primera mitad con una ventaja de cuatro goles (6-10) que obligó a pedir con urgencia un tiempo muerto al preparador francés.

Un parón que no pudo sentar mejor al conjunto francés que, amparado en una más que notable mejoría defensiva, logró reducir a sólo un tanto (10-11) en apenas cinco minutos gracias a un contundente parcial de 4-1.

Pero cuando todo parecía dispuesto para que Francia diese por completo la vuelta al marcador, volvió a surgir la figura de Filter, con un par de paradas, una de ellas a lanzamiento de penalti de Sarah Bouktit, que frenaron en seco la remontada francesa.

Paradas a las que hay que sumar los goles de la extremo Antje Doll, elegida mejor jugadora del encuentro, que con las cinco dianas que firmó en el primer tiempo permitió a la selección alemana alcanzar el descanso con una renta de tres tantos (12-15).

Una diferencia que Francia nunca pareció en disposición de poder enjugar en una segunda mitad en la que la que el ataque francés se fue acotando cada vez más y más hasta quedar reducido a los goles de la pivote Sarah Bouktit.

Un argumento insuficiente para derrotar a una Alemania cada vez más sólida, no sólo ya en defensa, sino también en ataque, gracias a la efectividad de las jugadoras de primera línea, encabezadas por la lateral Emily Vogel y la central Annika Lott, que situaron a las germanas con una renta de cinco tantos (18-23) a falta de doce minutos para la conclusión.

Tiempo en el que las de Markus Gaugisch, lejos de dejarse llevar siguieron apretando en defensa para alcanzar una final que no disputaban desde el lejano 1993 en Noruega, cuando la selección alemana se coronó campeona del mundo tras imponerse por 22-21 a Dinamarca en la prórroga.

Un oro que las germanas tratarán de volver a repetir este domingo en Róterdam, donde se medirán con el equipo ganador de la semifinal que disputarán este viernes Países Bajos y Noruega, la vigente campeona olímpica y continental.

- Ficha técnica:

23 - Francia: Sako; Granier (2), Grandveau (5), Horacek (-), Mairot (2), Dury (2) y Bouktit (5, 1p) -equipo inicial- André (ps), Nocandy (-), Toublanc (1), Sajka (-), Kanor (3), Foppa (3), Ondono (-), Karamoko (-) y Wajoka (-).

29 - Alemania: Filter; Behrend (1), Leuchter (5), Von Pereira (-), Vogel (5), Smits (-) y Doll (9, 5p) -equipo inicial- Wachter (ps), Grijseels (1), Engel (-), Antl (3), Steffen (-), Kuhne (1), Lott (4), Maidhof (-) y Hauf (-).

Marcador cada cinco minutos: 2-2, 4-5, 6-9, 10-11, 11-12 y 12-15 (Descanso) 15-18, 17-20, 18-22, 19-23, 21-25 y 23-29 (Final).

Árbitros: Jovandic y Sekulic (SRB). Expulsaron con tarjeta roja directa a la jugadora francesa Onacia Ondono (m.45). Además, excluyeron por dos minutos a Nocandy, Ondono y Kanor por Francia; y a Vogel (2) por Alemania.

Incidencias: Primera semifinal del Mundial de Países Bajos y Alemania disputada en el Ahoy Arena de Róterdam ante unos 5.500 espectadores. EFE