1-0. Guedes da ventaja a la Real al descanso ante el Girona

San Sebastián, 12 dic (EFE).- La Real Sociedad se marcha con ventaja al descanso ante el Girona gracias a un gol de Gonçalo Guedes a los 34 minutos.

La primera media hora del partido fue para la Real, mucho más participativa con balón y con un par de buenas ocasiones por mediación de Kubo y Brais Méndez. A pesar de ello, la más clara fue para los visitantes con un gran zurdazo lejano de Tsygankov que Remiro mandó a córner con una buena estirada.

Cuando mejor parecía estar el equipo de Michel, Zubeldia dejó mano a mano a Guedes ante Gazzaniga y, con un tiro al primer palo, el jugador portugués batió al portero del Girona. EFE