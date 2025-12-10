2-3. El Villarreal consuma su debacle europea ante el Copenhague

Vila-real (Castellón), 10 dic (EFE).- El Villarreal enterró sus escasas opciones de clasificación para la segunda fase de la Liga de Campeones tras sufrir una nueva derrota, la quinta en seis partidos, en esta ocasión ante el Copenhague, que tras la victoria sigue apurando sus opciones europeas.

El equipo castellonense, nervioso e impreciso, repitió todos los males y errores que le han perseguido en la competición continental, ya que recibió los tres goles en momentos clave de un partido que se le puso cuesta arriba desde el primer minuto.

El conjunto danés sorprendió al Villarreal casi desde la foto inicial. Tras una primera posesión larga, Elyounoussi se coló entre los centrales para rematar a placer un centro de Marcos López al minuto de juego.

El tanto congeló el ambiente de La Cerámica y descentró al Villarreal, con la moral bajo mínimos por su errática trayectoria en la Liga de Campeones.

Buchanan intentó rescatar a su equipo con un disparo desde fuera del área y Pedraza, ante el mal tono general, se echó el equipo a la espalda con varias internadas por su carril que no tuvieron premio.

Frenado el primer impulso del Villarreal, el Copenhague, que no renunció nunca a buscar la portería, volvió a la carga con varias acciones en las que rondó el segundo tanto.

Robert y Zague hicieron temblar de nuevo al equipo local, al que salvó Rafa Marín al impedir con un despeje al límite el remate a placer de Dadason.

El Villarreal, impreciso con el balón, tampoco mostró agresividad sin él, lo que permitió al conjunto danés jugar con excesiva comodidad durante varias fases del partido.

Solo en los últimos minutos del primer acto el Villarreal se decidió a ir a por el partido. Pépé dispuso de la mejor ocasión con un remate picado de cabeza que salvó el portero croata Kotarski con una gran intervención.

El conjunto de Marcelino logró por fin encerrar en su campo al Copenhague, pero no tuvo tiempo ni claridad para encontrar un gol que aliviara sus males antes del descanso.

El técnico asturiano provocó una revolución en la caseta y arrancó la segunda parte con un ataque completamente nuevo tras dar entrada de golpe a Akhomach, Oluwaseyi y Ayoze.

Los cambios tuvieron efecto inmediato, ya que en el primer minuto el Villarreal empató al marcar Comesaña, en semifallo, tras una asistencia de Akhomach.

La alegría, sin embargo, duró un suspiro, porque nada más sacar de centro el Copenhague volvió a golpear, ahora por medio de Achouri, otro de los recién incorporados, que culminó un contragolpe con un disparo colocado.

El gol danés desconectó el conato de remontada y el Villarreal volvió a sumergirse en sus propias dudas. Dadason, de cabeza, tuvo la opción del tercero, pero perdonó en pleno desconcierto defensivo local.

Cuando más tocado estaba el conjunto de Marcelino, un chispazo de Oluwaseyi volvió a meterle en el partido. El canadiense recogió un pase de Moleiro para entrar en el área y batir la meta danesa con un disparo con la punta de la bota.

El nuevo empate revitalizó al Villarreal que, por primera vez, se vio capaz de ganar el partido. El conjunto de Marcelino se lanzó en tromba a por la victoria ante un Copenhague que no renunció al intercambio de golpes.

El Villarreal, cada vez más presionado por el crono, lo intentó por todos los caminos posibles, liderado por el espíritu de Pedraza y Comesaña, pero apenas generó peligro real en el área danesa.

La puntilla definitiva llegó en el minuto 89, cuando un mal rechace de la defensa castellonense cayó a pies de Cornelius, que batió a placer a Luiz Júnior.

Ya no hubo respuesta a un gol y una derrota que consuman el inesperado fracaso de un equipo que no se parece al de la Liga y al que la Champions le ha quedado muy grande.

Ficha técnica:

2. Villarreal: Luiz Júnior; Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Pedraza (Cardona, min. 83); Buchanan (Akhomach, min. 46), Comesaña, Gueye, Moleiro (Solomon, min. 62); Pépé (Oluwaseyi, min. 46) y Mikautadze (Ayoze, min. 46).

3. FC Copenhague: Kotarski; Zague (Meling, min. 71), Gabriel Pereira, Suzuki, Marcos López; Clem (Claesson, min. 81), Madsen (Delaney, min. 81); Larsson, Elyounoussi, Robert (Achouri, min. 46) y Dadason (Cornelius, min. 71).

Goles: 0-1, min. 1: Elyounoussi. 1-1, min. 46: Comesaña. 1-2, min. 47: Achouri. 2-2, min. 55: Oluwaseyi. 2-3, min. 89: Cornelius.

Árbitro: Ivan Kruzliak (Eslovaquia). Mostró tarjeta amarilla a Pedraza, Akhomach y Gueye por el Villarreal, y a Cornelius, Achouri y al entrenador Jacob Neestrup por el Copenhague.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la sexta jornada de la Liga de Campeones, disputado en el Estadio de La Cerámica ante 17.023 espectadores.

Pablo Verdú

Villarreal (Castellón), 10 dic (EFE).- El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, calificó este miércoles, tras la derrota ante el Copenhague (2-3), como “nefasta” la actuación de su equipo en la Liga de Campeones, competición de la que ya está eliminado tras sumar un punto de 18 posibles.

“Estamos decepcionados, porque esperábamos ganar. Ha sido un partido muy duro”, comentó el entrenador, que fue crítico con su equipo al preguntarse “por qué" les metieron "un gol en el minuto 2 un jugador solo entre los centrales”.

“Hay que preguntarlo, porque es la cuarta vez. En la competición nos ha venido todo en contra, pero no podemos quedarnos en eso, sino buscar soluciones”, reflexionó el preparador, que añadió que “es imposible ganar en casa encajando tres goles”.

Marcelino dijo que la actitud del equipo fue “encomiable” y destacó que “ha remontado el gol y ha querido ganar”, pero insistió en su falta de acierto. “No metemos las ocasiones y los rivales, sí”, resumió.

“Hemos confirmado la poca determinación que tenemos en las áreas. No sé qué pasa, pero no mostramos en esta competición la misma solvencia que en la Liga”, señaló el asturiano. “En Europa encajamos muchos goles y así es imposible”, señaló

“Somos mejor equipo que el Copenhague, pero no le ganamos. Y mejores que el Pafos, pero tampoco les ganamos y no lo hemos demostrado”, indicó el preparador, que lamentó la eliminación “porque los jugadores no se merecen esto”.

“Nos valdrá para mejorar y aprender, porque la Champions requiere la máxima concentración del primer minuto hasta el final”, comentó Marcelino, que confió en que el mal resultado no afecte a su equipo en su dinámica en la Liga.

El entrenador, por último, apeló a la profesionalidad para ofrecer la mejor imagen en los dos partidos que restan de la Liga de Campeones.

“Siempre te juegas algo. Ser tú mismo, el orgullo y exponer el nombre de Villarreal por Europa. Nos jugamos todo, ser nosotros, nuestra profesionalidad y ambición”, sentenció.

Vila-real (Castellón), 10 dic (EFE).- El entrenador del Copenhague, Jacob Neestrup, afirmó este miércoles, tras la victoria de su equipo ante el Villarreal (2-3), que el encuentro fue “igualado” y que pudo finalizar perfectamente con un “empate”.

“Comenzamos bien, pero en la segunda parte nos superaron. Nosotros tuvimos la última oportunidad para ganar y lo hicimos”, señaló el preparador danés en rueda de prensa.

Neestrup admitió que su equipo está teniendo un mejor rendimiento en la Liga de Campeones que en la competición danesa, si bien espera recuperar también su mejor nivel en el comienzo del nuevo torneo en febrero.

“En la Liga de Campeones se viven grandes noches, como la de hoy. Nos hemos dado una gran oportunidad para seguir en Europa y ahora quedan dos partidos ante Nápoles y Barcelona”, reflexionó Neestrup.

El técnico reconoció que el segundo gol de su equipo, nada más empatar el Villarreal, fue clave “para volver a tener tranquilidad en el partido”, si bien destacó la capacidad de sus jugadores para estar concentrados en todo momento.

Por último, destacó como determinante para la victoria la capacidad de su equipo para estar “muy organizado y ser compacto” ante un rival como el Villarreal.

“Era clave tener ese control y estar tranquilos con el balón. Fue clave para nosotros”, finalizó el entrenador del conjunto danés.