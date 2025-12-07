EEUU investigará conducta anticompetitiva en sector alimentario incluyendo firmas foráneas

Washington, 6 dic (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó este sábado crear dos equipos investigadores centrados en las posibles prácticas anticompetitivas en la cadena de suministro del sector alimentario y puso énfasis en las empresas extranjeras.

Trump promulgó una orden ejecutiva para "abordar los riesgos de seguridad de la fijación de precios y el comportamiento anticompetitivo en la cadena de suministro de alimentos" por su impacto en el costo de vida del país, y señaló a las "compañías bajo control extranjero".

El documento indica que algunas empresas del sector alimentario han pagado millones de dólares para cerrar demandas civiles por fijación de precios, y alude a las empresas de procesamiento de carne, semillas, fertilizantes y de equipamiento por tener "vulnerabilidades similares".

Los líderes del Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio crearán sendos equipos para investigar la competencia en la cadena de suministro alimentaria y tomar las "acciones necesarias" para corregirla, incluyendo castigos y nuevos enfoques regulatorios, según la orden.

Los dos equipos investigarán las prácticas anticompetitivas en la cadena de suministro alimentaria y "si el control de las industrias relacionadas con los alimentos por parte de entidades extranjeras está incrementando" el coste de la comida o "creando amenazas de seguridad nacional o económica", explica.

El equipo del Departamento de Justicia, además, podrá iniciar procedimientos penales, como investigaciones con un gran jurado, si "descubre pruebas de colusión criminal", agrega.

Los dos grupos deberán informar de su trabajo en los próximos 180 días , y de nuevo en un año, al portavoz de la Cámara de Representantes, el líder de la mayoría en el Senado y los presidentes de los comités del congreso pertinentes, pero no podrán mencionar nada relacionado con investigaciones en curso.

Este mismo sábado, Trump escribió en Truth Social que está "arreglando" la "crisis de asequibilidad" en EE.UU. derivada del alto coste de vida, un asunto que fue clave en su campaña pero que persiste, y que atribuyó a su predecesor, el demócrata Joe Biden. EFE