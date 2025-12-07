Abren investigación por delincuencia organizada tras explosión de auto en oeste de México

Ciudad de México, 7 dic (EFE).- El Gobierno de México, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), abrió una investigación por delincuencia organizada tras la explosión el sábado de un automóvil frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, Michoacán, en la costa del Pacífico, que dejó cinco muertos y 12 heridos.

En un comunicado, la FGR precisó que, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y las autoridades estatales de Michoacán (oeste), realizan diligencias sobre la investigación iniciada tras los hechos.

“En el lugar se encuentran 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) y 11 policías federales ministeriales, ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la FGR, especializados en criminalística de campo, fotografía, medicina, genética y lofoscopia forense”, precisó la dependencia.

Asimismo, hay expertos en telecomunicaciones, tránsito terrestre, ingeniería y arquitectura, incendios y explosivos, química y balística forense.

Reiteró que, tras los “lamentables hechos”, perdieron la vida cinco personas, y existen 12 lesionados.

El sábado, la Fiscalía informó a EFE que la explosión del vehículo ocurrió alrededor de las 11:40 hora local (17:40 GMT), sobre la calle Ignacio López Rayón, frente a la base de la Policía Comunitaria.

Señaló que dos de las víctimas mortales son varones que viajaban en el automóvil siniestrado, mientras que las otras tres son miembros de la Policía Comunitaria.

La Policía Comunitaria es encabezada por Héctor Zepeda Navarrete, alias El Comandante Teto, identificado como un exintegrante de los civiles grupos de autodefensa que surgieron en 2014 para combatir al entonces cartel hegemónico del narcotráfico autodenominado como Los Caballeros Templarios.

El Gobierno de Michoacán tiene en Coahuayana grupos de la Guardia Civil (Policía Estatal), que operan en coordinación con la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Marina.

Michoacán cuenta con 270 kilómetros de litoral en el pacífico mexicano, distribuidos en los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, donde la Secretaría de Marina mantiene constantes operativos en altamar al ser una ruta para el tráfico de cocaína desde Sudamérica.

Autoridades han identificado que pobladores de la costa michoacana trabajan al servicio de narcotraficantes recogiendo en el mar paquetes de cocaína, que posteriormente trasladan por tierra o en avionetas a distintos puntos de México o la frontera con Estados Unidos.

La Secretaría de Marina identificó que en la costa de Michoacán hay una fuerte confrontación entre las Policías Comunitarias de Aquila y Coahuayana con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control de las rutas del tráfico de drogas.

Desde el 10 de noviembre, México ha reforzado la seguridad en Michoacán tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, quien fue atacado durante un acto público en pleno Día de Muertos.