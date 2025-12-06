Lancha que recibió doble ataque estadounidense acompañaba a un buque a Surinam, según CNN

Washington, 5 dic (EFE).- La lancha que recibió el polémico doble ataque de las fuerzas armadas estadounidenses en aguas internacionales el pasado 2 de septiembre acompañaba a un buque que se dirigía rumbo a Surinam, según habría revelado un almirante al Senado, de acuerdo con CNN.

Durante una citación privada con dos comités del Senado, el almirante Frank Bradley habría informado a los congresistas que la lancha que recibió los múltiples ataques en el Caribe estaba al lado de un barco más grande que iba camino a Surinam, según CNN.

Bradley argumentó ante los senadores que según los informes de inteligencia existía la posibilidad de que el cargamento de drogas hubiera llegado desde Surinam a Estados Unidos.

El detalle develado por el encargado de las operaciones especiales de la milicia estadounidense era desconocido cuando el Washington Post puso en el centro de la polémica a los altos mandos del Pentágono por haber ordenado los ataques extras, al determinar que había dos sobrevivientes después del primer impacto.

De acuerdo con las fuerzas armadas, el ejército estadounidense habría impactado un total de cuatro veces el bote, la primera partiéndola por la mitad, y tres más que eliminaron a dos sobrevivientes que intentaban aferrarse a una parte de la embarcación antes de ser hundida.

Las fuentes anónimas citadas por CNN aseguran que Bradley contó que antes del segundo ataque los sobrevivientes se encontraban agitando un objeto en el aire pero no tuvieron claridad de que si se estaban rindiendo o pidiendo ayuda.

Este ataque ha puesto en tela de juicio la campaña militar ordenada por el presidente, Donald Trump, en el Caribe cerca de las costas de Venezuela y el Pacífico Oriental cerca de Colombia, bajo la justificación de combatir el narcotráfico.

Además, esta semana la familia de un pescador colombiano, respaldada por el abogado del mandatario colombiano, Gustavo Petro, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una posible "ejecución extrajudicial", durante otro ataque en el Pacífico en septiembre.

Desde que el Comando Sur de Estados Unidos inició el operativo 'Lanza del Sur' han hundido más de 22 lanchas adjudicadas a organizaciones criminales sin presentar pruebas y acabado con la vida de 80 tripulantes. EFE