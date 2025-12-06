Agencias

6-0. El Leipzig pasa por encima del Eintracht

Redacción deportes, 6 dic (EFE).- El RB Leipzig pasó por encima del Eintracht Fráncfort este sábado tras golear por 6 a 0 en la decimotercera jornada de la Bundesliga, una dura derrota del cuadro visitante antes de visitar al Barcelona en el Spotify Camp Nou.

El conjunto local, con 29 puntos, se mantiene en segunda posición como perseguidor más cercano del Bayern de Múnich (37), seguido del Dortmund (25 con un partido menos) y del Bayer Leverkusen (23).

Un Leipzig que puso tierra de por medio con dos tantos en la primera media hora, fruto de la inspiración de Christoph Baumgartner (gol y asistencia a Conrad Harder), y que afiló sus colmillos en un segundo tiempo arrollador con el triplete del costamarfileño Yan Diomandé y el gol de David Raum.

El Eintracht, séptimo clasificado con 21 unidades, llegará herido al duelo de Liga de Campeones del próximo martes (21:00 CET) contra el Barcelona, en un Camp Nou donde ya ganó por 2-3 en 2022 en Liga Europa.

