0-5. El Bayern arrasa al Stuttgart con tres goles de Kane en menos de media hora

Berlín, 6 dic (EFE)- El Bayern goleó este sábado por 0-5 el Stuttgart, gracias ante todo a una gran media hora final en la que marcó cuatro goles -tres de ellos firmados por Harry Kane- que hizo olvidar que había pasado dificultades en la primera parte.

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, hizo seis cambios con respecto al partido de la Copa de Alemania que se saldó con una victoria bávara por 2-4 en un compromiso de mucho desgaste físico. Jonas Urbig reemplazó a Manuel Neuer en la portería y además empezaron Minaje Kim, Tom Bischof, Leon Goretzka, Raphael Guerreiro y Nicholas Jackson en lugar de Jonathan Tah, Josip Stasnic, Aleksandar Pavlovic, Lennart Karl y Harry Kane.

La rotación no era del todo sorprendente - pues en las últimas semanas el Bayern ha mostrado síntomas de fatiga y el martes que viene tiene un partido de Liga de Campeones contra el Sporting de Lisboa.

El Bayern se fue en ventaja en el minuto 12 con un remate de tacón de Konrad Laimer por entre las piernas del meta Alexander Nubel a centro de Michael Olise en una jugada que se inició con un pase largo de Urbig.

Pese al gol, y a un primer buen cuarto de hora del Bayern, después fue el Stuttgart el equipo que tomó la iniciativa y tuvo más posesión y mas remates a puerta.

El Bayern jugada muy replegado, lograba pocas posesiones largas y no lograba instalarse para combinar en la mitad contraria.

El Stuttgart tuvo ocasiones, entre ellas una clara de Chema Andrés en el tiempo añadido del primer tiempo cuando remató desviado dentro del área desde excelente posición a pase corto de Vagnoman.

Un gol de cabeza, de Narthey, en el minuto 40, que hubiera sido el empate, fue anulado por fuera de juego tras una larga consulta con el VAR,

El Bayern salió mejor en la segunda parte, logró tener más la pelota y empezó a generar ocasiones. Cuando se completó la hora de juego el ingreso de Kane -también entraron Pavlovic y Kane- trajo un impuso adicional.

En el minuto 64 Luis Díaz tuvo una gran ocasión, cuando quedó sólo ante la portería a pase de Olise en jugada iniciada por Kane, pero remató desviado.

El propio Kane fue el encargado de marcar el segundo con un remate desde 25 metros en una jugada que empezó con una recuperación de pelota de Pavlovic.

Con el gol de Kane el partido tomó una tendencia clara. El Bayern siguió creando ocasiones, El propio Kane estuvo cerca con un remate dentro del área de Nubel desvió a saque de esquina.

Un error del propio Nubel en el 78 provocó el tercero cuando dejó pasar un remate de Stasinic al comienzo de la segunda parte.

El buen primer tiempo del Stuttgart no había servido de nada y las cosas se pusieron todavía peor para el equipo suavo cuando Kane marcó el cuarto de penalti en el minuto 82.

El penalti, además, dejó al Stuttgart con 10 hombres por expulsión de Assignon por mano en la línea de gol.

El Bayern tuvo tiempo para el quinto cuando el en el minuto 89 Kane empujó el balón al fondo de la red a centro de Olise.

- Ficha técnica:

0 - Stuttgart: Nubel; Vagnoman, Al -Dakhil, Hendriks, Mittelstädt: Stiller; Chema, Narthey /Führich, 60), El Khanouss (Thiago Toman, 74), Undav. Leweling.

5 - Bayern: Urbig; Laimer, Upamecano, Minjae Kim, Bischof (Stasinic, 46); Kimmich, Goretzka (Pavlovic, 60); Olise, Guerreiro (Karl, 60), Luis Díaz; Jackson (Kane, 60)

Goles: 0-1 , mi 12, Laimer, 0-2, min 66, Kane, 0-3, min 78, Stasinic, 0-4, Kane, min 82 de penalti. 0-5, min 89, Kane.

Árbitro: Tobias Stieler. Amonestó a Al Dakhil, Leweling, Bischof, Upamecano, Goretzka, Luis Díaz y al entrenador del Stuttgart, Sebastian Hoeness y expulsó con roja directa a Assigon

Incidencias: partido de la Bundesliga alemana disputado en MHP Arena de Stuttgart ante 60.000 espectadores.