Poblaciones enteras de pingüinos africanos han disminuido un 95% en solo ocho años

Cerca del 95% de los pingüinos africanos reproductores en las islas Dassen y Robben desaparecieron entre 2004 y 2011, lo cual alteró de raíz la dinámica de las colonias que, en los años 2000, reunían unas 25.000 parejas en Dassen y 9.000 en Robben. Esta diezmada población refleja una crisis ambiental que, según el Journal of African Ornithology, tiene su origen en la severa disminución de sardinas —fuente principal de alimento— y la intensificación de la actividad pesquera, factores que han empujado a la especie Spheniscus demersus al borde de la extinción.

Tal como publicó la Universidad de Exeter, el descenso estimado de más de 62.000 ejemplares reproductores marcó la clasificación oficial del pingüino africano como “en peligro crítico de extinción”. La problemática cobró especial relevancia tras verificarse que, en tan solo ocho años, casi la totalidad de los pingüinos reproductores de ambas islas murieron como resultado de una escasez extrema de sardinas, principal presa de estas aves marinas. Esta situación fue calificada por el Journal of African Ornithology como un colapso de dimensiones ecosistémicas, colocando a la gestión pesquera y ambiental en Sudáfrica bajo una intensa revisión.

El análisis científico realizado por equipos de Reino Unido y Sudáfrica —según detalló el Journal of African Ornithology— identificó como detonantes del colapso ecológico tanto el desplome de la biomasa de sardinas Sardinops sagax, que se mantuvo por debajo del 25% en relación a su máximo histórico, como el incremento de la presión pesquera. Cambios en la temperatura y salinidad de las aguas motivaron que las sardinas se desplazaran hacia el sur para desovar, lo que alteró los ciclos naturales de alimentación de los pingüinos. Además, la explotación pesquera continuó con capturas de hasta el 80% de la población de sardinas durante los periodos de mayor escasez, profundizando la crisis alimentaria de los pingüinos.

El impacto de esta doble presión tuvo consecuencias graves sobre la supervivencia de los pingüinos africanos. Según el informe reseñado por el Journal of African Ornithology, las aves requieren acumular reservas de grasa antes de la muda anual, un proceso que implica permanecer de dos a tres semanas en tierra sin acceso a alimento. Cuando la disponibilidad de presas cae antes o después de ese periodo, las posibilidades de supervivencia para los adultos disminuyen considerablemente, lo que se traduce en una ausencia de ejemplares para los ciclos siguientes de reproducción y muda.

El estudio científico incluyó el monitoreo de poblaciones de pingüinos durante dos décadas en ambas islas. Los expertos utilizaron técnicas como la captura, marcaje y recaptura de pingüinos para seguir la evolución de las colonias, además de emplear un nuevo índice diseñado para estimar la cantidad de presas disponibles localmente. El análisis del contenido estomacal del alcatraz cafre (Morus capensis), otra especie marina con dieta similar a la del pingüino, sirvió para complementar las estimaciones respecto a la oferta de sardinas y anchoas, optimizando así la comprensión del ecosistema, según explicó Azwianewi Makhado, del Departamento de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente de Sudáfrica y coautor del estudio citado por el Journal of African Ornithology.

El patrón de descenso en Dassen y Robben no resulta un caso aislado sino que se inserta en una tendencia de declive global: el pingüino africano perdió cerca del 80% de su población mundial en los últimos treinta años, según documentó el Journal of African Ornithology. La sobreexplotación pesquera en momentos críticos amplificó la emergencia, aspecto incluido en el análisis de la Universidad de Exeter.

Frente a este contexto, diversas medidas de conservación buscan proteger a la especie. Tal como consignó el Journal of African Ornithology, entre las acciones implementadas se encuentran la realización de nidos artificiales, el control sobre los depredadores de huevos y polluelos, el rescate y rehabilitación de ejemplares en mal estado y la cría artificial de crías en peligro. Paralelamente, la veda para la pesca comercial con red se instauró en seis colonias de reproducción identificadas como sensibles, con el fin de asegurar la presencia de sardinas y anchoas en periodos vitales del ciclo de vida de los pingüinos.

En línea con estas recomendaciones, los expertos sugirieron limitar la captura de sardinas y anchoas cuando la biomasa disponible en el área se encuentre en niveles bajos, posibilitando así una cierta recuperación de la cadena alimentaria que sustenta a los pingüinos y minimizando la mortalidad de los ejemplares jóvenes, según reportó el Journal of African Ornithology.

El debate sobre la eficacia de estas estrategias persiste, dado que los factores que condicionan el éxito de las acciones de conservación dependen tanto de la gestión humana como de la variabilidad ambiental, la cual escapa en gran medida al control directo, explicó el Journal of African Ornithology. La evaluación constante y el monitoreo científico permiten recabar indicadores claves como el éxito reproductivo, el estado de salud de los polluelos, la eficiencia en la obtención de alimento, las fluctuaciones poblacionales y las tasas específicas de supervivencia.

A lo largo de los últimos años, las intervenciones también abarcaron la instalación de refugios para la cría y la marcación a largo plazo de los pingüinos, junto con el análisis detallado de la relación entre las condiciones ambientales y la dinámica pesquera predominante, según indica el Journal of African Ornithology.

El doctor Richard Sherley, especialista en biología y coautor del estudio, subrayó que la viabilidad del pingüino africano permanece extremadamente comprometida por la suma de presiones ecológicas y de explotación, lo que agudiza su vulnerabilidad, según recogió el Journal of African Ornithology. Todas estas iniciativas se mantienen bajo observación y revisión, en tanto la delicada situación de los pingüinos demanda respuestas ajustadas tanto a los factores gestionables como a las fluctuaciones naturales del entorno. La reducción de hasta el 95% de la población en colonias mayores ilustra la magnitud del reto que enfrenta la conservación y la administración medioambiental en el litoral sudafricano.