La pequeña Cabo Verde busca hacerse grande en su estreno mundialista

La selección de fútbol de Cabo Verde será uno de los tres rivales del combinado español en el Grupo H del Mundial masculino de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y que será la primera participación de este país africano tras convertirse en la nación más pequeña y segunda con menos habitantes en acudir a la fase final mundialista, intentando sorprender en algún momento y rascar puntos.

El próximo 15 de junio, en sede aún a determinar entre Atlanta o Miami, se verá el primer enfrentamiento entre España y los llamados 'Tiburones Azules', que lograron su billete histórico para este torneo al acabar primeros del Grupo D de las Eliminatorias Africanas. El conjunto dirigido por Pedro Leitão completó una fase clasificatoria prácticamente perfecta, logrando 7 triunfos, 2 empates y sólo 1 derrota.

Cabo Verde certificó ese acceso al Mundial tras vencer por 3-0 a Esuatini, en un partido muy emocionante para los aficionados. También lo fue para los jugadores, que disputarán su primera Copa del Mundo y que tendrán el premio de medirse a la 'Roja', campeona de la última Eurocopa y una de las máxima favoritas a lograr el título en este certamen.

Con una población de 525.000 habitantes, Cabo Verde se convertirá en la segunda selección con menos personas en disputar un Mundial después de Islandia. Su mayor estrella es el delantero Ryan Mendes, quien es el capitán y ha sido el máximo goleador durante la fase de clasificación.

Mientras, Roberto Lopes es el líder de la defensa, donde su equipo tendrá que hacerse fuerte para lograr algún buen resultado. Pese a que no todos los internacionales han nacido en el país africano porque varios son originarios de Portugal, su antigua metrópolis, las ganas de hacer historia han calado hondo en todas partes.

Muchos de sus jugadores compiten precisamente en Portugal, pero destaca también una presencia masiva de futbolistas caboverdianos en Turquía y sus dos figuras más valoradas son el centrocampista Kevin Lenini, que milita en el Krasnodar, y el lateral diestro con progresión ofensiva Wagner Pina, que milita en el Trabzonspor.