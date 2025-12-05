Agencias

Javier Aguirre afirma que México debe trabajar el doble para hacer un buen Mundial

Guardar

Redacción Deportes, 5 dic (EFE).- Javier Aguirre, seleccionador de México, aseveró este viernes que su equipo debe trabajar al doble para tener una destacada actuación en el Mundial 2026 en el que se medirá a Sudáfrica en la inauguración, como lo hizo en el 2010.

"Es una anécdota curiosa repetir la inauguración del 2010. Enfrentar a Sudáfrica, en el Azteca, luego a Corea en Guadalajara, más el rival de la repesca; creo que es bueno para tener una buena primera fase, pero hay que trabajar el doble para tener un gran Mundial porque no hay rival pequeño", afirmó el técnico.

Aguirre recordó el juego inaugural del Mundial del 2010, en el que su equipo igualó 1-1 con Sudáfrica con un gol de Rafael Márquez, exjugador del Barcelona, y su actual auxiliar técnico.

"Es una anécdota maravillosa. Rafa Márquez metió el gol del empate y hoy está a mi lado. Aquella vez jugamos en su campo, ahora jugamos en el nuestro. Espero que sea una buena inauguración, estoy muy ilusionado por ello", señaló al final de la ceremonia del sorteo de grupos de la FIFA que se realizó en Washignton, D.C.

El timonel no mostró preferencia para el rival europeo triunfador de la repesca con el que compartirá el grupo A.

"Es difícil escoger. No puedes dar nada por sentado. Dinamarca, Macedonia, República Checa e Irlanda son países que juegan bien distinto, pero siendo locales podemos competir con cualquiera", subrayó.

La Copa del Mundo 2026 será la tercera de Javier Aguirre al frente de México. En su primera experiencia, en el Mundial 2002, su equipo fue eliminado por Estdos Unidos en octavos de final y en la segunda, en 2010, Argentina los echó, también n la fase de los 16 mejores.

El 'Vasco' agradeció las muestras de cariño de varias de las personalidades del fútbol mundial que se dieron cita en el sorteo, y que le felicitaron por su trayectoria.

"He estado en tres sorteos. Lo digo con orgullo, tengo 50 años en el fútbol, la mayoría de mi carrera la he hecho en España. Como mexicano me ha tocado darle la vuelta al mundo y da mucho gusto que me lo reconozcan", concluyó.

En noviembre pasado, el exentrenador de equipos como Atlético de Madrid, Osasuna, Espanyol, entre otros y exseleccionador de Japón y Egipto, fue nominado al premio 'The Best' de la FIFA en la categoría de entrenador del año.

Temas Relacionados

EFEdrawFIFA World Cup 26WC 2026

Últimas Noticias

Maduro confirma una conversación telefónica "cordial" con Trump

Caracas impulsa una invitación a Washington para abrir negociaciones formales tras recientes maniobras militares de Estados Unidos, en medio de señales de alarma sobre el riesgo de escalada bélica y el deterioro de la situación regional según CNN

Maduro confirma una conversación telefónica

Lancha que recibió doble ataque estadounidense acompañaba a un buque a Surinam, según CNN

Infobae

El ecuatoriano Miño logra el oro en tenis de mesa y Perú lo hace en dobles y por equipos

Infobae

Sheinbaum se reúne con migrantes mexicanos en EE.UU. y pide un buen trato para ellos

Infobae

Reino Unido, "dispuesto a investigar" las denuncias de violaciones y otros delitos de sus tropas en Kenia

Tras las denuncias del Parlamento keniano sobre crímenes atribuidos a militares extranjeros, autoridades exigen una investigación exhaustiva, posible extradición de sospechosos y nuevas medidas para exigir justicia, reparación y responsabilidad ante las víctimas locales

Reino Unido, "dispuesto a investigar"