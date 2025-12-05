Javier Aguirre afirma que México debe trabajar el doble para hacer un buen Mundial

Redacción Deportes, 5 dic (EFE).- Javier Aguirre, seleccionador de México, aseveró este viernes que su equipo debe trabajar al doble para tener una destacada actuación en el Mundial 2026 en el que se medirá a Sudáfrica en la inauguración, como lo hizo en el 2010.

"Es una anécdota curiosa repetir la inauguración del 2010. Enfrentar a Sudáfrica, en el Azteca, luego a Corea en Guadalajara, más el rival de la repesca; creo que es bueno para tener una buena primera fase, pero hay que trabajar el doble para tener un gran Mundial porque no hay rival pequeño", afirmó el técnico.

Aguirre recordó el juego inaugural del Mundial del 2010, en el que su equipo igualó 1-1 con Sudáfrica con un gol de Rafael Márquez, exjugador del Barcelona, y su actual auxiliar técnico.

"Es una anécdota maravillosa. Rafa Márquez metió el gol del empate y hoy está a mi lado. Aquella vez jugamos en su campo, ahora jugamos en el nuestro. Espero que sea una buena inauguración, estoy muy ilusionado por ello", señaló al final de la ceremonia del sorteo de grupos de la FIFA que se realizó en Washignton, D.C.

El timonel no mostró preferencia para el rival europeo triunfador de la repesca con el que compartirá el grupo A.

"Es difícil escoger. No puedes dar nada por sentado. Dinamarca, Macedonia, República Checa e Irlanda son países que juegan bien distinto, pero siendo locales podemos competir con cualquiera", subrayó.

La Copa del Mundo 2026 será la tercera de Javier Aguirre al frente de México. En su primera experiencia, en el Mundial 2002, su equipo fue eliminado por Estdos Unidos en octavos de final y en la segunda, en 2010, Argentina los echó, también n la fase de los 16 mejores.

El 'Vasco' agradeció las muestras de cariño de varias de las personalidades del fútbol mundial que se dieron cita en el sorteo, y que le felicitaron por su trayectoria.

"He estado en tres sorteos. Lo digo con orgullo, tengo 50 años en el fútbol, la mayoría de mi carrera la he hecho en España. Como mexicano me ha tocado darle la vuelta al mundo y da mucho gusto que me lo reconozcan", concluyó.

En noviembre pasado, el exentrenador de equipos como Atlético de Madrid, Osasuna, Espanyol, entre otros y exseleccionador de Japón y Egipto, fue nominado al premio 'The Best' de la FIFA en la categoría de entrenador del año.