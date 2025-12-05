El Brasil de Carlo Ancelotti aspira al hexacampeonato ante Marruecos, Haití y Escocia

São Paulo, 5 dic (EFE).- La selección brasileña del italiano Carlo Ancelotti conoció este viernes en el Kennedy Center de Washington a las tres rivales que deberá enfrentar en fase de grupos de la próxima Copa del Mundo, de cara a quedarse con el ansiado hexacampeonato: Marruecos, Haití y Escocia.

La pentacampeona del mundo encabezará el grupo C, que disputará sus partidos en Estados Unidos, en las sedes de Boston, Nueva York, Filadelfia y Miami.

Brasil, la única en participar de todas las ediciones del torneo, mantiene un escueto historial con la selección marroquí, una de las promesas de la próxima cita mundialista, que viene de ser semifinalista en el Mundial de Catar y de quedarse con el Mundial sub-20 en Chile, tras vencer por 0-2 a Argentina.

Marruecos, que ganó los ocho partidos de su grupo de las eliminatorias africanas, fue la primera selección de la confederación en clasificarse para la próxima Copa, que será su séptima participación general y su tercera clasificación consecutiva.

En instancias de competición, ambas midieron fuerzas durante la fase de grupos del Mundial de Francia en 1998, que resultó con una victoria sudamericana por 3-0.

Sin embargo, en marzo de 2023, Brasil, bajo dirección interina del entonces seleccionador Ramón "Mano" Menezes, cayó ante Marruecos por 2-1 en el primer amistoso después del Mundial de 2022.

Su segunda rival, la selección haitiana, volverá a jugar un Mundial después de 52 años, siendo su única participación durante el torneo de 1974 en Alemania Occidental.

Clasificó luego de quedar primero en el grupo C de la Concacaf por encima de Honduras, Costa Rica y Nicaragua.

El encuentro más significativo entre ambos equipos fue un amistoso en agosto de 2004, organizado en Puerto Príncipe para apoyar la misión de paz de la ONU liderada por Brasil, que quedó en la historia como "el Juego de la Paz".

Estrellas brasileñas como Roberto Carlos, Kaká, Ronaldinho y Ronaldo viajaron y ganaron por 0-6, en un duelo que excedió el aspecto deportivo en un momento de conflicto en Haití.

Su último rival, Escocia, disputó un total de ocho mundiales, aunque nunca pudo superar la primera ronda, y es el seleccionado que jugó más Copas del Mundo sin conseguir ese objetivo.

En instancia de Copa del Mundo se cruzaron cuatro veces en fase de grupos y Brasil mantuvo el invicto, siendo la última vez hace 27 años, en 1998.

Ancelotti, que asumió el cargo en mayo, brindará este viernes una conferencia de prensa en la que analizará a sus adversarios, a la espera de que este sábado la FIFA anuncie el calendario definitivo y el orden de los partidos, horarios y estadios.

Bajo garras del italiano, la Canarinha consumó su clasificación al Mundial en quinto lugar de las eliminatorias sudamericanas.

Con Ancelotti, Brasil suma cuatro victorias (sobre Paraguay, Chile, Corea del Sur y Senegal), dos empates (con Ecuador y Túnez) y dos derrotas (ante Bolivia y Japón).

Por Ailén Desirée Montes

Washington, 5 dic (EFE).- El director técnico de la selección brasileña de fútbol, Carlo Ancelotti, aseguró este viernes que si Neymar está listo para jugar una Copa del Mundo el próximo año "estará y punto".

El entrenador italiano fue cuestionado sobre las posibilidades de integral al astro brasileño Neymar en la nómina para la Copa del Mundo de 2026 y aseguró que si lo merece lo estará "y punto", durante una conferencia de prensa en Washington D.C luego de conocer el emparejamiento de grupos.

Sin embargo, Ancelotti dijo previamente que "tenemos más jugadores que Neymar" pero que en marzo tendrá que tomar una decisión porque "todo puede pasar", ante la insistencia de la prensa sobre la posible presencia del delantero del Santos, en el que podría ser su último mundial.

En este momento, Neymar, de 33 años, se encuentra disputado el cierre del Campeonato Brasileño con el Santos, luchando por la permanencia y con una lesión de meniscos por la que podría ser operado.

"No quiero tener a las estrellas del fútbol, necesito un grupo que esté dispuesto a ganar", defendió Ancelotti ante la pregunta sobre la supuesta falta de estrellas destacables en la actual generación brasileña que tiene bajo su cargo.

"Tenemos que respetar a todos los rivales, todos son equipos sólidos", agregó Ancelotti y concluyó que el siguiente paso es conocer cual será el orden de los juegos y posteriormente encontrar un buen centro de concentración que sirva como base para los brasileños en la copa.

Brasil es la máxima ganadora de copas mundiales con cinco estrellas conseguidas en su historia. Sin embargo, no ha ganado ningún titulo desde la edición de 2002 cuando venció a Alemania en la final de Corea-Japón.

Washington, 5 dic (EFE).- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, calificó como un rival "sólido y organizado" al equipo de Marruecos tras conocer a los rivales que Canarinha enfrentará en el Mundial 2026.

"Marruecos hizo un gran Mundial en 2022, es un equipo sólido, muy bien organizado", dijo Ancelotti

"También respetamos a Escocia, todos son equipos que merecen estar en la Copa del Mundo", agregó.

Sobre Haití, la cuarta selección que complementa el grupo de Brasil, Ancelotti reconoció que no sabe mucho de ellos, pero matizó que debe ser enfrentado "con respeto".

Añadió que no siente inquietud por las futuras sedes y estadios donde Brasil jugará la fase de grupos.

Dijo que "el factor climático no será un problema".