Meta incorpora a sus filas al hasta ahora jefe de diseño de Apple, Alan Dye, de cara a elevar el diseño de sus productos

El responsable de diseño de Apple, Alan Dye, deja la compañía fabricante de iPhones para incorporarse a Meta, donde dirigirá un nuevo estudio creativo en Reality Labs que unificará diseño, moda, tecnología e inteligencia artificial (IA) para elevar la nueva generación de productos y experiencias de la tecnológica dirigida por Mark Zuckerberg.

Alan Dye, que comenzó a trabajar con Apple en 2015, tomó las riendas del equipo de diseño de la tecnológica en el año 2019, junto a Evans Hankey y Jeff Williams, tras la marcha del anterior jefe de diseño, Jony Ive, responsable de los aspectos de dispositivos como el iMac y el iPhone.

Desde entonces, como vicepresidente de diseño de interfaz humana de Apple, Dye también ha aportado importantes innovaciones para los productos de los de Cupertino, siendo uno de los creadores de la nueva imagen de diseño de los sistemas operativos, denominada Liquid Glass, entre otras novedades.

Ahora, tras 20 años liderando el diseño de Apple, Dye pasará a formar parte del equipo de Meta, donde dirigirá un nuevo equipo creativo en Reality Labs, la sección encargada de desarrollar dispositivos como las gafas inteligentes y visores de realidad virtual.

Así lo ha confirmado el propio CEO de Meta, Mark Zuckerberg, en una publicación en Threads, donde ha dado la bienvenida a Dye y ha detallado los planes previstos para el diseñador de cara a impulsar los productos de la compañía a nivel de 'hardware', 'software' e integración de IA para sus interfaces.

En concreto, Zuckerberg ha explicado que el nuevo equipo creativo a cargo de Dye unificará "diseño, moda y tecnología" para "definir la próxima generación" de sus productos y experiencias de usuario, haciendo referencia a una nueva era en la que las gafas con IA y otros dispositivos cambiarán la forma de conectar con la tecnología y entre personas.

Así, ha manifestado que con esta nueva adquisición el objetivo es "elevar el diseño dentro de Meta" y reunir a un grupo de diseñadores que combine "artesanía, visión creativa, pensamiento sistémico y una amplia experiencia en el desarrollo de productos icónicos que conectan 'hardware' y 'software'". Bajo estas premisas, Meta centrará su diseño en crear experiencias que "se sientan naturales" y estén centradas en las personas.

Además de todo ello, el directivo ha matizado que el nuevo equipo también contará con "otro aclamado líder de diseño" de Apple, Billy Sorrentino, así como con el que ha liderado hasta ahora el diseño de interfaz en Reality Labs, Joshua To. Igualmente formarán parte los miembros del equipo de diseño industrial, dirigido por Pete Bristol, y los miembros de los equipos de diseño y arte de metaverso, dirigidos por Jason Rubin.

Por su parte, Apple ya tiene sustituto para Dye, cuyo puesto de responsable de diseño de los productos y experiencias de la compañía pasará al diseñador Stephen Lemay, según ha confirmado el director ejecutivo de Apple Tim Cook en un comunicado compartido con Bloomberg.

En este sentido, Cook ha subrayado cómo Lemay ha desempeñado un "papel clave" en el diseño de las interfaces principales de Apple desde el año 1.999, por lo que continuará trabajando en esta línea encarnando "la cultura de colaboración y creatividad de Apple".