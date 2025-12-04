Agencias

Los clubes alemanes de fútbol femenino fundarán su propia organización al margen de Federación

Los 14 clubes de la actual Bundesliga femenina fundarán su propia organización liguera, la Frauen Bundesliga (FBL), al margen de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), según informaron este jueves en un comunicado varios clubes.

Originalmente, se planeó que la FBL fuera presentada junto con la DFB en el campus de la Federación el 10 de diciembre, en la localidad, pero según se informó, ahora se hará en el estadio del Eintracht ese mismo día.

Por su parte, el periódico 'Bild' indicó que el motivo de la sorpresiva decisión fueron las "exigencias inaceptables" de la DFB tras la finalización de las negociaciones contractuales. "Para nosotros, los clubes, fue aún más sorprendente que los pilares negociados ahora se cuestionen", declaró el director general del Bayern Múnich, Jan-Christian Dreesen, en un comunicado del club.

Los clubes están "decepcionados", dijo Axel Hellmann, del Eintracht Frankfurt. "En nuestra opinión, los acuerdos ya alcanzados con la DFB no se reflejan en el contrato. Por este motivo, el acto fundacional se llevará a cabo sin la participación de la DFB", añadió.

Los equipos afirmaron que la fundación de la nueva liga al margen de la DFB es "contraria a los planes originales y a las intenciones de los clubes" y que "aún está abierto" si el proceso continuará con la DFB en el futuro.

El objetivo de la nueva FBL es "garantizar el desarrollo moderno, profesional y sostenible de la Bundesliga femenina y fortalecer el potencial comercial del fútbol femenino profesional", se indicó en el comunicado.

"La base de la fusión de los clubes es la intención de invertir significativamente en el fútbol femenino, promoverlo deportivamente y hacerlo más visible en la sociedad, elevándolo así a un nuevo nivel profesional", agregaron los clubes.

EuropaPress

