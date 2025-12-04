Lastra pide al PSOE que eleve a la Fiscalía los presuntos casos de acoso de Paco Salazar

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha pedido este jueves al comité antiacoso del PSOE que eleve "de manera inmediata" a la Fiscalía la documentación recopilada sobre las denuncias internas relativas a presuntos casos de acoso del exdirigente socialista Francisco Salazar.

En unas declaraciones a los medios con motivo de la inauguración de las nuevas dependencias de la Policía Local de Oviedo, Lastra ha explicado que esta ha sido la postura que ha trasladado la secretaria de igualdad de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Natalia González, en la reunión que han mantenido las responsables de este área en las distintas federaciones socialistas, encuentro presidido por la secretaria de igualdad del PSOE, Pilar Bernabé.

La FSA, ha dicho Lastra, ha sido muy "clara y contundente desde el primer momento" en que salieron a la luz los testimonios de mujeres a cargo de Salazar que denunciaron situaciones de acoso.

"Mi partido es un partido que siempre ha defendido la independencia, la seguridad y la libertad de las mujeres", ha remarcado, subrayando que fue el PSOE la formación que construyó "toda la arquitectura legislativa que protege y ampara a las mujeres de este país ante situaciones terribles" como la que "se está conociendo".

A las mujeres que han denunciado, a las cuales Lastra afirma no conocer, les ha dicho que cuentan con todo su apoyo. "Las vamos a arropar y las vamos a defender", ha agregado.

Sobre las reacciones del PP a este caso, Lastra ha aconsejado a sus representantes que "se tapen un poquito" cuando hablan del PSOE, y ha asegurado que su partido "lo que no va a hacer es despedir al señor Salazar deseándole que todo acabe pronto, que vuelva pronto a nuestras filas y deseándole el mejor de los futuros, como hizo el señor Feijóo y todo el Partido Popular, con un consejero de la Xunta de Galicia que está investigado e inmerso en un juicio por una agresión sexual".