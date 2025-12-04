Illa afirma que la democracia española "le debe mucho a México" y critica las desigualdades

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, reforzó la idea de que todos quienes contribuyen al desarrollo de la sociedad catalana deben gozar de los mismos derechos y responsabilidades, en clara alusión al papel de la migración y la integración, durante su intervención en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Según consignó el medio de referencia, Illa señaló la importancia de reconocer el aporte de los migrantes para la cohesión social catalana y advirtió sobre los efectos negativos que la exclusión puede generar al potenciar desigualdades.

Durante la conferencia titulada ‘Catalunya: tiempo de convivencia y prosperidad compartida’, Illa afirmó, de acuerdo con el citado medio, que la democracia española “le debe mucho a México”, argumentando que este país ofreció refugio a exiliados y figuras clave de la cultura catalana durante etapas críticas del siglo XX, lo cual implicó no solamente la protección de vidas, sino la salvaguarda de la memoria cultural y los cimientos democráticos que influyeron en el desarrollo de la España moderna. El dirigente catalán contextualizó este legado en el marco de la solidaridad internacional y destacó cómo la experiencia mexicana permitió preservar valores que, posteriormente, fueron relevantes para la transición democrática española.

Según detalló el medio consultado, Illa aprovechó el foro académico para poner de manifiesto los peligros que representa la perpetuación de la desigualdad en las sociedades actuales. Afirmó que los sistemas que favorecen la acumulación insolidaria contribuyen a la erosión de los fundamentos éticos y democráticos, debilitando las estructuras sociales a largo plazo. “Un mundo desproporcionalmente desigual, ni es económicamente competitivo, ni moralmente aceptable. Y, democráticamente, está condenado al fracaso”, sostuvo en uno de los pasajes de su mensaje, citado por el medio.

La intervención se realizó en un recinto universitario caracterizado por su apertura al debate plural. Según informó el mismo medio, Illa orientó su mensaje a promover la reflexión sobre la necesidad de priorizar la equidad, la justicia y la empatía en la elaboración de políticas públicas. Resaltó que, frente a los desafíos de la globalización y los desplazamientos forzados, urge diseñar medidas que atiendan las necesidades de los más vulnerables y que fortalezcan la integración en el tejido social.

En su análisis sobre la migración y la globalización, Illa insistió, conforme consignó el medio, en el peligro de lo que denominó la “globalización de la indiferencia”, fenómeno que afecta de forma especial a quienes se ven obligados a dejar sus países de origen. A este respecto, instó a la comunidad internacional a construir sociedades solidarias y reconoció el historial de México como país receptor de exiliados españoles y catalanes, enfatizando la importancia de aprender de esta tradición acogedora en la actualidad.

El propósito de su visita, según recogió el medio, también estuvo enfocado en fortalecer los lazos históricos y culturales entre México y Cataluña. Illa propuso reforzar la colaboración bilateral en los ámbitos cultural, social y educativo, considerando que el diálogo y la cooperación pueden ofrecer respuestas eficaces ante los retos globales como la desigualdad y la gobernanza mundial. Subrayó además la relevancia de la formación de una memoria democrática compartida como marco para avanzar hacia sociedades más justas.

En el transcurso de la conferencia, el presidente de la Generalitat expuso argumentos a favor de repensar los modelos económicos y políticos que rigen la convivencia. Según reportó el medio, sugirió que el foco de las estrategias de desarrollo debe dirigirse al bienestar común y la prosperidad colectiva, superando conceptos centrados en la rentabilidad inmediata o la acumulación material. Especificó que la solidaridad debe situarse en el centro de los procesos de integración, como elemento indispensable para el crecimiento económico sostenido y la estabilidad de los Estados.

Durante su intervención, Illa invitó a estudiantes y académicos de la UNAM a sumarse a un debate más amplio sobre las consecuencias de la desigualdad prolongada y los desafíos que enfrentan las democracias en el contexto internacional actual. De acuerdo con lo consignado por el medio especializado, el evento concluyó con un intercambio de perspectivas sobre la convivencia democrática y las oportunidades para generar gobernanza más inclusiva y equitativa.

En su balance del proceso histórico que vincula a México y Cataluña, Illa describió, según destacó el medio, el vínculo entre ambas sociedades como un ejemplo de cooperación y defensa de los valores humanitarios y democráticos. A lo largo de la jornada, volvió a colocar en el centro de la discusión la urgencia de incorporar principios humanistas en las políticas públicas, frente a las tendencias que priorizan solo criterios de mercado.

Además, de acuerdo con el medio citado, el presidente catalán reiteró que el fortalecimiento de la democracia exige superar enfoques limitados al crecimiento económico. Propuso que los sistemas sociales y económicos deben rediseñarse para permitir oportunidades equitativas y bienestar generalizado, con la solidaridad como punto de partida.

Las declaraciones de Illa, recogidas por el medio de información, subrayaron la voluntad de avanzar hacia una narrativa común de solidaridad entre pueblos y enfatizaron la intención de utilizar la cooperación bilateral como un instrumento efectivo frente a los desafíos contemporáneos. En ese marco, insistió en la necesidad de que tanto Cataluña como México sigan impulsando el debate global sobre los principios rectores que permiten sociedades más cohesionadas, inclusivas y estables.