Condenado a 20 años y un día por asesinato con agravante la pareja de la reportera gráfica

El jurado popular que evaluó el caso resolvió por unanimidad que la acción que provocó la muerte de Alicia Rodríguez fue intencionada y ejecutada utilizando un método que excluía cualquier opción de defensa para la víctima. Según informó Europa Press, el acusado ha sido sentenciado a 20 años y un día de prisión por asesinato agravado por parentesco, en un fallo dictado por la Audiencia Provincial de Huelva, que también contempla la inhabilitación absoluta durante el cumplimiento de la condena y una orden de alejamiento respecto a los familiares de la víctima por diez años, manteniendo una distancia de al menos 300 metros en cualquier ubicación.

El dictamen judicial señala que los hechos ocurrieron en Marmolejo (Jaén) la madrugada del 12 de junio de 2021. Alicia Rodríguez, reportera gráfica y pareja sentimental del ahora condenado, se había desplazado el día anterior desde Huelva para pasar el fin de semana con él. Tras cenar y consumir diversas bebidas en la zona de ocio de Marmolejo junto a amigos, ambos se dirigieron en el coche del acusado, conducido por Rodríguez, hasta un olivar propiedad de este, llegando después de las 03:06 horas.

Según relató Europa Press con base en la sentencia, la víctima y el acusado descendieron del vehículo por separado con la intención de orinar; la joven decidió hacerlo en la parte trasera del coche, tras lo cual empezó a vomitar y se ubicó frente al neumático derecho, en la parte delantera del vehículo. El texto indica que el condenado subió entonces al coche "con conocimiento y conciencia de la presencia" de Rodríguez en esa posición y, "con intención de causar su muerte", realizó varias aceleraciones para pasar por encima de su cuerpo, en unas condiciones de visibilidad que le permitían saber que la víctima se encontraba allí, completamente indefensa e incapaz de evitar el atropello.

Europa Press detalló que la autopsia confirmó que Rodríguez falleció entre las 03:30 y las 04:15 horas debido a politraumatismos producidos por el impacto, que derivaron en shock traumático. Entre las lesiones se describieron daños en la caja torácica, la columna lumbar, la pelvis, las extremidades superiores e inferiores. Los informes técnicos de la reconstrucción de accidentes, elaborados por el Equipo de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico (ERAT), verificaron tanto la visibilidad frontal del vehículo en ese momento como el funcionamiento adecuado del sistema de luces y detección de movimiento, aspectos que sustentaron la convicción del jurado sobre la intencionalidad del conductor.

Los peritos establecieron que la posición de la víctima al momento del atropello la dejaba sin ninguna opción de defensa, reforzando la conclusión de que el acusado tuvo plena capacidad para advertir la presencia de Rodríguez delante del coche. La declaración forense añadió que las señales corporales halladas eran compatibles con lesiones provocadas por la zona frontal del vehículo, confirmando la dinámica descrita en juicio.

Diversas partes comparecieron en el proceso con calificaciones jurídicas distintas respecto al delito juzgado. El letrado de la familia de la víctima, Enrique Arroyo, argumentó que el hecho debía considerarse como asesinato agravado, criterio que asumió el jurado en su veredicto. Por su parte, la Junta de Andalucía lo tipificó como homicidio doloso, con una petición de 15 años de cárcel, mientras que el Ayuntamiento de Huelva respaldó la calificación de asesinato agravado. El Ministerio Fiscal solicitó inicialmente la condena por homicidio imprudente, proponiendo dos años de prisión, aunque tras la lectura del veredicto se adhirió a la pena de 20 años y un día. La defensa del acusado, por su parte, reclamó la absolución, y, como alternativa, coincidió con la interpretación jurídico penal de la Fiscalía tras el fallo del jurado.

La resolución judicial recogida por Europa Press subraya que el condenado, identificado como M.Q.S, adulto y sin antecedentes penales, fue hallado culpable tras considerar probado el carácter intencional del atropello mortal, avalado por las pruebas testimoniales, periciales y técnicas expuestas durante la vista oral. El jurado, basado tanto en el testimonio de los especialistas como en la reconstrucción técnica y el informe de autopsia, descartó la posibilidad de que concurriese ensañamiento, si bien ratificó la intencionalidad de matar empleando medios que aseguraban la incapacidad de defensa de la víctima.

La sentencia, según la documentación a la que accedió Europa Press, impone además una orden de alejamiento a favor de la familia de Alicia Rodríguez, en cualquier lugar y circunstancia, durante el periodo de una década tras la sentencia. El cumplimiento de la pena comporta la inhabilitación absoluta, privando al penado de cualquier cargo o beneficio público durante todo el periodo de reclusión.

El caso, que tuvo su origen en la localidad jienense de Marmolejo, alcanzó repercusión en la provincia de Huelva, de donde era originaria la víctima. El proceso judicial contó con la intervención de varias administraciones y el veredicto se adoptó el 25 de noviembre, cuando el tribunal del jurado emitió su decisión sobre los hechos después de analizar todas las pruebas y los informes presentados.

Europa Press destacó que la decisión judicial se fundamenta en la consideración de que el acusado actuó intencionalmente y de modo que imposibilitó la reacción o defensa de Alicia Rodríguez. La sentencia incorpora las pruebas técnicas y forenses para concluir que existían elementos suficientes para asegurar tanto la visibilidad del entorno en que ocurrieron los hechos como la consciente actuación del acusado al realizar las maniobras con su vehículo.