Axolotes Mexicanos y Chlöe's cierran el 2025 de los Concerts al Veles

El ciclo Concerts al Veles de València pone el broche final al año 2025 este sabado, 6 de diciembre, con una "cita especial" con Axolotes Mexicanos y Chlöe's.

Alrededor de 1.800 personas han pasado por sus cuatro últimas citas de otoño/invierno de esta propuesta cultural, que "se afianza en la programación musical de la ciudad", aseguran sus impulsores en un comunicado.

La jornada arrancará a las 11:30h con la actuación de la valenciana Chlöe's Clue, que subirá al escenario para presentar su último disco. Su propuesta, con una voz cálida, sensibilidad pop-folk y letras íntimas, aporta un contrapunto delicado y emocional.

Después tocarán Axolotes Mexicanos, banda asturiana de indie-pop/punk-pop formada en 2012, conocida por su estética descarada y sus referencias al J-pop, a la cultura popular y al humor generacional.

Su último álbum, '4ever' (2024), "consolida su sonido único, donde conviven melodías pegadizas, guitarras potentes y una actitud rebelde que los ha convertido en un referente del pop alternativo español".

Concerts al Veles, el ciclo que se desarrolla en el edificio Veles e Vents de la capital del Turia, es una iniciativa de Agència Districte junto con Grupo La Sucursal y cuenta con el apoyo de Cerveza El Águila.

