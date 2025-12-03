Una de cada 3 mujeres en España, 6,4 millones, ha sufrido algún tipo de violencia de su pareja, según Igualdad

Según estimaciones recogidas por la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, entre 1.197.360 y 1.824.875 menores residen en hogares donde la mujer sufre alguna forma de violencia por parte de la pareja. De acuerdo con este mismo estudio, difundido por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y reportado por el Ministerio de Igualdad, una de cada tres mujeres en España mayores de 16 años —equivalente a 6.445.301 mujeres, el 30,3%— ha sufrido maltrato físico, sexual, emocional o económico infligido por su pareja en algún momento de su vida.

La Macroencuesta, cuyas conclusiones fueron presentadas este miércoles y que contó con la colaboración del Instituto Nacional de Estadística (INE), se basa en 11.894 entrevistas y constituye la séptima vez que se realiza este sondeo nacional. Los resultados de esta edición se comparan con la última encuesta de 2019, permitiendo observar tendencias en la prevalencia y las modalidades de violencia machista en España. Según publicó la Delegación del Gobierno, al analizar conjuntamente todas las formas de violencia detectadas no existen diferencias estadísticamente significativas respecto a hace cinco años. No obstante, el informe muestra una reducción en la prevalencia de la violencia psicológica de control en los cuatro años previos al estudio, con una caída del 12,3% al 10,3%. Asimismo, se advierte un leve incremento en los casos de violencia física o sexual cometidos por la pareja, que subieron del 4,7% al 5,3% en igual periodo.

Fuera del ámbito de la pareja, la Macroencuesta identificó una disminución leve en la violencia física experimentada en los últimos cuatro años, que pasó de representar un 2,6% en 2019 al 2,2% en 2024. Sin embargo, el informe destaca el aumento en situaciones de violencia sexual extrafamiliar, que pasan del 1,4% al 3,4%. Según detalló el Ministerio de Igualdad, esta variación se relaciona con cambios en el cuestionario, pues se incorporaron expresamente preguntas sobre tocamientos no consentidos, tales como contacto con el glúteo, los labios, los genitales o el pecho, como parte de las conductas de violencia sexual.

La presentación de los resultados corrió a cargo de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien observó que el fenómeno del machismo persiste como realidad transversal en la sociedad. Redondo defendió la eficacia de las políticas públicas en marcha e hizo hincapié en el aumento de la conciencia social, afirmando que cada vez más mujeres expresan y reconocen situaciones de maltrato. La ministra lamentó la actitud de los llamados “partidos negacionistas” que, según sus palabras y difundió El País, pretenden ocultar las cifras documentadas o desestimar la importancia de estos hechos.

Con respecto al tipo de violencia sufrida, la encuesta revela que el 12,7% de mujeres residentes en el país —unos 2,7 millones— asegura haber padecido violencia física y/o sexual por parte de su pareja en algún momento. El 9,2% de las participantes reporta episodios de violencia física mientras que el 7,7% relata violencia sexual. El 2,8% indica que estos episodios ocurrieron en el último año (595.318 mujeres), y el 4,9% los sitúan en los últimos cuatro años. Entre las víctimas, el 76,9% declara que los hechos sucedieron repetidas veces, y el 39,2% indica que se prolongaron durante más de cinco años.

En cuanto a la violencia económica, la investigación cuantifica que el 11,7% de las mujeres —alrededor de 2,5 millones— sufrió este tipo de maltrato a lo largo de su vida. Entre las conductas identificadas se encuentran el uso no consentido de tarjetas de crédito, la restricción del acceso a cuentas bancarias o la imposibilidad de trabajar o estudiar fuera del hogar. Por otro lado, el 20,9% de las encuestadas asegura haber experimentado violencia psicológica emocional, y el 25,1% violencia psicológica de control, ambas ejercidas por sus parejas.

El informe señala que las formas de violencia psicológica o económica suelen acompañar a los episodios de violencia física o sexual, en particular en el 95,6% de los casos identificados. También detalla que el 16,8% de las mujeres que experimentaron violencia física, sexual o emocional denunció los hechos ante las autoridades, mientras que un 71,7% buscó ayuda informal, una cifra valorada positivamente por Igualdad. En situaciones de violencia en la pareja actual, el 75,1% de las denuncias fue presentado directamente por la víctima. Respecto a las relaciones previas, el 67,7% de las mujeres que padecieron violencia manifestó haber puesto fin a la relación a raíz de esos incidentes, mientras que este porcentaje baja al 26% entre las mujeres mayores de 75 años.

Además de las víctimas directas, la Macroencuesta estimó que un amplio número de menores reside en hogares donde las madres sufren maltratos de sus parejas. El propio estudio calcula que entre 208.861 y 458.134 niños y niñas conviven en entornos donde hay violencia física o sexual de la pareja hacia la mujer.

Entre las consecuencias para la salud de las afectadas, el informe concluye que el 73,5% de las mujeres que han padecido violencia física, sexual o emocional por parte de su pareja reportan daños psicológicos, y el 82,6% experimenta consecuencias cuando se trata de violencia física o sexual. El 48,4% ha sufrido lesiones físicas. La encuesta alerta además sobre la incidencia de intentos de suicidio entre este colectivo, que son casi 11 veces más frecuentes entre las mujeres que han sufrido violencia en comparación con quienes no han atravesado situaciones similares. Carmen Martínez Perza, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, destacó que “lo más preocupante es que las secuelas no desaparecen con el tiempo, son secuelas graves”. Apuntó además que el 16% de las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia de pareja atribuyen su condición directamente a tales episodios.

Por fuera de la relación de pareja, el estudio profundizó en las situaciones de violencia sexual sufridas por mujeres a lo largo de la vida. Según consignó el medio El País, el 14,5% de las encuestadas —unos 3,1 millones de mujeres— declaró haber sido víctima de violencia sexual fuera del ámbito de la pareja, y el 7,4% —el equivalente a 1,6 millones— dijo haberla experimentado durante la infancia, antes de cumplir los 15 años. El 3,1% manifestó haber sido víctima de violación, señalando que en el 62,7% de los casos el agresor era un amigo o conocido. En el 10,4% de los casos de violencia sexual extra pareja las agresiones fueron perpetradas en grupo. Entre las mujeres de entre 18 y 24 años, el 2,8% denunció ser víctima de “sumisión química”, es decir, violación bajo efectos de alcohol o drogas.

En otro ámbito, el informe recoge que el 36,2% de las entrevistadas de 16 años o más ha experimentado acoso sexual en alguna ocasión, cifra que para la infancia asciende al 16,2%. El 71,3% de las situaciones de acoso sexual fueron perpetradas por hombres desconocidos. Referido al acoso sexual a través de tecnologías, el 9,4% de las mujeres —2.005.630 personas— relata haber recibido mensajes sexualmente explícitos por medios virtuales que les generaron ofensa o humillación. Asimismo, el 0,8% (161.038 mujeres) sufrió la difusión no consentida de videos o imágenes de contenido erótico o sexual, tanto reales como manipuladas.

La Macroencuesta también investigó el acoso no sexual y el digital. El 16,4% de las mujeres de 16 años o más refiere haber recibido algún tipo de acoso no sexual, mientras que la incidencia de acoso digital, con o sin contenido sexual, afecta al 12,2%.

A lo largo de la presentación del estudio, la ministra Ana Redondo contextualizó el alcance de estos fenómenos, remarcando la persistencia de actitudes y prácticas machistas, así como la importancia del reconocimiento social para combatir estas formas de violencia. Tal como publicó la Delegación del Gobierno, “los datos nos indican que el machismo sigue siendo una realidad prevalente, transversal y estructural”. Al mismo tiempo, tanto Redondo como Carmen Martínez Perza destacaron la necesidad de seguir profundizando las políticas públicas y los mecanismos de protección y atención a las víctimas, habida cuenta del impacto a largo plazo que estos hechos tienen sobre la salud física y mental de las mujeres y su entorno familiar.

La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, publicada este miércoles por el organismo dependiente del Ministerio de Igualdad, se consolidó como una herramienta clave para conocer la extensión y las características del problema en España. De acuerdo con datos consignados por la Delegación del Gobierno, los avances aún conviven con cifras que reflejan la persistencia de formas de maltrato físico, sexual, económico o psicológico que afectan a millones de mujeres y a sus familias.