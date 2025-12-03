Agencias

Un tribunal de Rusia condena a otros dos años de cárcel a un antiguo marine de EEUU por una agresión en prisión

Un tribunal de Rusia ha condenado este miércoles a otros dos años de cárcel al antiguo marine estadounidense Robert Gilman, encarcelado en 2022 por agredir a un policía y cuya pena ha sido extendida en varias ocasiones por incidentes similares dentro de la prisión, como ocurre en este último caso.

La abogada de Gilman, Irina Brazhnikova, ha indicado en declaraciones a la agencia rusa de noticias TASS que el Tribunal Central de Vorónezh ha agregado dos años de prisión a las sentencias previas, con lo que "son diez años en total" con la acumulación de las condenas.

"No apelaremos", ha manifestado, antes de señalar que también será imputado "por otro incidente". "Ese será revisado de forma independiente", ha subrayado, sin más detalles y sin que las autoridades estadounidenses se hayan pronunciado por ahora sobre la nueva condena contra Gilman.

El hombre, que pasó a ser profesor de inglés tras ser parte de los Marines, es uno de los cerca de diez estadounidenses que se encuentran encarcelados en Rusia.

