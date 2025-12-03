La Reina Letizia entrega el Premio Nacional de Discapacidad al Ayuntamiento de Cartagena

La ciudad de Cartagena incorporó medidas singulares en su oferta de ocio, como la reducción del nivel de ruido en desfiles y espacios reservados durante grandes eventos, acciones que forman parte de una estrategia orientada a la accesibilidad e inclusión universal. En este contexto, se ejecutaron una serie de mejoras urbanas y tecnológicas reconocidas a nivel nacional. Según informó el Ayuntamiento de Cartagena a través de un comunicado citado en varios medios, la iniciativa “Cartagena Inclusiva” recibió el Premio Nacional de Discapacidad Reina Letizia de Accesibilidad y Diseño Universal, entregado por la Reina Letizia en la ciudad de Salamanca, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

De acuerdo con el comunicado oficial del consistorio, la distinción fue otorgada por el Real Patronato sobre Discapacidad en reconocimiento a las múltiples iniciativas implementadas. La alcaldesa Noelia Arroyo recibió el galardón y subrayó que este premio respalda la estrategia de integración de la accesibilidad en todas las áreas de la gestión municipal. Las acciones concretas ejecutadas abarcaron desde el urbanismo, el empleo y el turismo, hasta ámbitos como el deporte y la cultura. Estas intervenciones han contado con la colaboración directa de más de cuarenta entidades especializadas en discapacidad, consolidando una red de trabajo conjunto entre el sector público y asociaciones de la sociedad civil.

La estrategia “Cartagena Inclusiva” comprende la creación de más de 110.000 metros cuadrados de zonas peatonales y la implementación de marquesinas inteligentes en el transporte urbano. Además, se instalaron sistemas de señalización en braille y alto relieve en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de facilitar la movilidad y el acceso a personas con discapacidad visual. El Ayuntamiento puntualizó que, entre las infraestructuras renovadas, figuran calles de plataforma única, dos cambiadores inclusivos y la incorporación de códigos Navilens en museos para mejorar la orientación de los visitantes.

El medio detalló que los espacios públicos también fueron adaptados, incorporando parques infantiles inclusivos y playas que ofrecen servicios específicos como baños asistidos y actividades deportivas adaptadas. Estas iniciativas permitieron una mayor participación de la ciudadanía con discapacidad en la vida social y cultural del municipio. Las autoridades municipales recalcaron la importancia de reducir barreras en eventos multitudinarios mediante la creación de espacios reservados y la adopción de medidas para minimizar la estimulación sensorial, facilitando así la asistencia de personas con necesidades diversas.

Según reportó el Ayuntamiento y transmitió el Real Patronato sobre Discapacidad, Cartagena fortaleció su estructura institucional con la creación de figuras y servicios municipales orientados a la discapacidad, como la Unidad de Personas con Discapacidad, la Oficina Técnica de Accesibilidad y el Punto de Información para personas con diversidad funcional. En el ámbito normativo, la municipalidad dispone de una ordenanza específica sobre accesibilidad, coordinada con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y Accesible que regula y ordena las intervenciones previstas para garantizar la continuidad de las mejoras introducidas.

El Real Patronato resaltó el impacto de estas políticas en la transformación del entorno urbano, subrayando cómo la inclusión de las personas con discapacidad se tradujo en una mayor participación en la vida cotidiana de la ciudad. Otros recursos implementados incluyeron la adecuación de semáforos inteligentes con señales auditivas, lo que se realizó en colaboración con la ONCE, y la instalación de sistemas de información sobre plazas de aparcamiento adaptado. También se distribuyeron guías turísticas en braille y mochilas sensoriales en festivales, y se promovieron medidas de accesibilidad cognitiva en edificios y servicios públicos.

La integración laboral formó parte de las prioridades del consistorio y el Patronato. El Ayuntamiento destacó la colaboración con centros especiales de empleo en la producción de materiales turísticos, y la Agencia de Desarrollo Local y Empleo impulsó proyectos orientados a la formación y la inserción laboral de personas con discapacidad. En la última convocatoria de empleo público se destinaron cuatro puestos específicos a personas con discapacidad en funciones de portería y auxiliares de ordenanza, reforzando el compromiso municipal con la igualdad de oportunidades.

Según consignaron las fuentes municipales, el jurado del galardón valoró el alcance transversal de las medidas de inclusión y accesibilidad, abarcando todos los ámbitos de actuación del Ayuntamiento. El reconocimiento al enfoque integral de los programas y servicios públicos fue reiterado por la Reina Letizia durante la ceremonia de entrega en Salamanca, donde Cartagena fue aludida como ciudad pionera en la implantación de un modelo de accesibilidad universal.

El Patronato y el Ayuntamiento precisaron que la suma de actuaciones y el trabajo coordinado con más de cuarenta entidades sociales permitieron consolidar una estructura urbana y social más abierta y accesible. Los organismos oficiales argumentaron que la distinción obtenida refleja el fruto de una colaboración sistemática entre la administración, asociaciones y colectivos, dirigida a eliminar obstáculos arquitectónicos y sociales. Mediante estas acciones, Cartagena ha favorecido la participación de todas las personas en la vida del municipio, promoviendo su integración laboral y garantizando un acceso igualitario a los servicios y espacios públicos.