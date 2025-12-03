AMP.Disciplina impone el cierre parcial del Sánchez-Pizjuán durante tres partidos tras los incidentes del derbi

Tras la apertura del expediente disciplinario se estableció que el Sevilla FC debía identificar en un plazo de 24 horas las zonas exactas del ‘Fondo norte’ del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán desde las cuales se lanzaron objetos al terreno de juego, medida indispensable para delimitar el área precisa que sería clausurada tras los incidentes en el reciente derbi frente al Real Betis. Este requerimiento, informado por Europa Press, responde a la intención de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de segmentar la sanción y acotar sus efectos únicamente a los sectores directamente implicados, en vez de aplicar castigos generales a la totalidad de la afición local.

Según publicó Europa Press, el Comité de Disciplina de la RFEF comunicó que la sanción global incluye el cierre parcial del estadio Sánchez-Pizjuán durante tres partidos oficiales que el club dispute en condición de local, una multa económica de 45.000 euros y la suspensión del delantero Isaac Romero por dos jornadas. Las medidas disciplinarias se fundamentan en los hechos ocurridos en los minutos finales del encuentro correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports, durante los cuales se produjeron lanzamientos de objetos desde las gradas del Fondo norte hacia el campo de juego. Entre los elementos arrojados, se registraron mecheros y botellas, uno de los cuales impactó en la cercanía del portero del Betis, Álvaro Valles.

La intervención del árbitro José Luis Munuera Montero resultó determinante para la aplicación de estas sanciones. Según reportó Europa Press, el encuentro se suspendió en el minuto 88 debido al peligro generado por los lanzamientos, extendiéndose la interrupción por más de quince minutos. El partido solo se reanudó una vez que se constató la seguridad necesaria para los futbolistas y cuerpos técnicos, finalizando posteriormente sin otros incidentes y con victoria del Real Betis por 0-2.

El expediente disciplinario califica los hechos como “muy graves”, conforme al artículo 76.2 y en relación al artículo 15 del Código Disciplinario de la RFEF, lo que justifica la dureza de la sanción. Según informó Europa Press, la federación consideró prioritario acotar la clausura a las zonas señaladas desde donde se originaron los objetos, como forma de responsabilizar de manera específica y proporcional a los focos de altercado.

En paralelo al cierre parcial del estadio, la RFEF notificó al club la multa de 45.000 euros, en correspondencia con los criterios que establecen sanciones económicas elevadas para incidentes que atenten contra la integridad de los deportistas o la garantía del orden en eventos deportivos. Estas infracciones se contemplan dentro de los supuestos que conllevan tanto multas como la clausura temporal de instalaciones.

La suspensión de dos partidos impuesta a Isaac Romero, delantero del Sevilla FC, responde a una acción que el Comité consideró como violenta, fuera de la disputa legítima del balón. De acuerdo con la resolución, reproducida por Europa Press, la acción que motivó la expulsión se produjo al margen del juego y con el partido detenido, sin que el futbolista se encontrara en posición de competir por el balón. Estas circunstancias encuadran la falta en aquellas que la normativa de la RFEF sanciona con especial firmeza para desalentar conductas antideportivas.

El Sevilla FC respondió de manera inmediata a las penalizaciones, haciendo público mediante un comunicado –citado por Europa Press– su decisión de impugnar tanto el cierre parcial de las gradas como la sanción al delantero. El club anunció la interposición de recursos por las vías internas previstas en la disciplina deportiva federativa y, en caso necesario, la elevación del caso a instancias judiciales ordinarias. Entre los alegatos presentados, la entidad andaluza sostiene que la cuantía de la multa y la severidad de las sanciones impuestas resultan desproporcionadas.

La argumentación del club, recogida por Europa Press, también pone en valor la disposición mostrada por la directiva para colaborar con la investigación y la identificación de los responsables de los incidentes. El Sevilla FC afirma que estas acciones reflejan el compromiso institucional por erradicar episodios de violencia en las gradas, solicitando que tales esfuerzos se consideren al momento de evaluar la proporcionalidad de los castigos.

La federación, no obstante, hace hincapié en la necesidad de concretar con precisión las áreas implicadas, remitiendo su exigencia de que el club entregue un informe detallado antes de que la sanción entre en vigor. Este requisito permitirá que la restricción de acceso afecte exclusivamente a quienes estuvieran vinculados a los incidentes, evitando que la afluencia y la recaudación del club se vean negativamente impactadas en zonas del estadio no relacionadas con los hechos, según agregaron fuentes difundidas por Europa Press.

De acuerdo con la información publicada, la RFEF justifica el rigor de las medidas en la importancia de salvaguardar la integridad física de los jugadores y el buen desarrollo del espectáculo deportivo. La interrupción del partido y la posterior reanudación bajo condiciones controladas se interpretan como respuestas imprescindibles para proteger a las partes involucradas y minimizar riesgos de consecuencias mayores.

Las normativas de la federación imponen, en estas circunstancias, una acción rápida y coordinada con el club involucrado. El Sevilla FC, de acuerdo con lo consignado por Europa Press, ya prepara las alegaciones formales que presentará ante los órganos de apelación interna de la RFEF. En tanto, si los recursos no prosperan por la vía federativa, el club prevé continuar el procedimiento ante los órganos jurisdiccionales ordinarios.

Las sanciones adoptadas tienen impacto directo tanto en el aspecto deportivo como en la operación interna del club. Por una parte, la restricción de acceso a partes del estadio afecta la presencia de seguidores y altera la dinámica organizativa de los tres próximos compromisos oficiales en el Sánchez-Pizjuán. Por otra, la ausencia de Isaac Romero supone una modificación en la planificación táctica y deportiva del equipo, al quedar fuera de la convocatoria en dos jornadas.

La reacción del Sevilla FC ante las medidas impuestas abre un escenario de litigio y recursos que, según concluye Europa Press, podría derivar en resoluciones posteriores dependiendo de la evolución administrativa y judicial de la causa. Mientras, la federación mantiene su posición de que estas decisiones buscan sentar precedentes firmes sobre la gestión y prevención de episodios violentos en eventos futbolísticos, insistiendo en la responsabilidad de los clubes para colaborar con el cumplimiento de las consignas disciplinarias.