Reino Unido apunta a un aumento en noviembre de las bajas rusas en combate en Ucrania respecto al mes anterior

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han afirmado este martes que Rusia habría sufrido durante el mes de noviembre un repunte en el número de bajas diarias en Ucrania respecto al mes anterior, el tercer ascenso consecutivo, según datos del Estado Mayor del Ejército ucraniano.

Así, han apuntado que "la tasa media de bajas rusas en noviembre fue de 1.033", respecto a las 1.008 de octubre de 2025, si bien ha recalcado que estas cifras entre agosto y noviembre "son las cuartas más bajas desde abril de 2024", siempre según los datos facilitados por Kiev.

"El descenso en las tasas mensuales de bajas ha sido sostenido en un momento en el que las fuerzas rusas han mantenido un elevado ritmo operativo en toda la línea del frente, con avances territoriales continuados", han subrayado, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico en su cuenta en la red social X.

Por otra parte, ha destacado que el Ejército ruso habría sufrido "aproximadamente 382.000 bajas en conflicto, entre muertos y heridos, en lo que va de 2025", con "aproximadamente 1.168.000 bajas desde el inicio de la invasión a gran escala" en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.