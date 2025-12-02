Agencias

La Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración nombra a Paula Matesanz como nueva presidenta

Guardar

La Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA) ha renovado su junta directiva durante el Congreso SEPA Barcelona 2025, donde la doctora Paula Matesanz, profesora de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid y hasta ahora vicepresidenta de SEPA, ha cogido el testigo de José Nart como nueva presidenta de la sociedad científica para el periodo 2026-2029.

Según ha informado la SEPA en un comunicado, la junta directiva que acompañará a Matesanz sigue una línea continuista y mantiene una mayoría de mujeres. La doctora Ana Mollina se incorpora como vicepresidenta, mientras que el doctor Alberto Monje será el nuevo secretario general, la doctora Olalla Argibay será vocal de Divulgación Profesional, y la doctora Beatriz de Tapia se ocupará especialmente del área de Formación/Investigación.

Además, el doctor Andrés López se suma a la junta directiva como vocal de Sensibilización/Cuida tus Encías, y el doctor Javier Sanz será el principal responsable de Encuentros Científicos.

Matesanz ha ocupado cargos directivos en SEPA durante los últimos 13 años y ha destacado que en el cargo de presidenta se centrará en "conferir estabilidad y trabajar arduamente" para que la sociedad siga avanzando en línea con sus valores: rigor, innovación, excelencia, transparencia y ética. Asimismo, ha señalado que son "muchos" los retos que tiene por delante la sociedad, aunque ha destacado que cuenta con el "mejor equipo" para afrontarlos.

La nueva presidenta de SEPA también apuesta por fomentar la inclusión y la diversidad durante sus tres años. "Creo que SEPA lleva ya tiempo trabajando en dar espacio y cabida a perfiles emergentes: mujeres, jóvenes formados en diferentes universidades, provenientes de diferentes partes de España y el mundo, que contribuyen a que la marca SEPA sea vista en todo el mundo como una referencia de rigor y calidad".

LÍNEAS DE TRABAJO

El trabajo de SEPA se centrará en divulgación profesional, formación e investigación, sensibilización y congresos y otros encuentros científicos, teniendo cada uno de estos ejes objetivos propios que redunden siempre en la mejora del conocimiento de la Periodoncia y la terapia con implantes para garantizar la mayor calidad asistencial posible que reciben los pacientes en las clínicas dentales.

La doctora Matesanz ha subrayado la importancia de la creciente feminización de SEPA, con una mayor presencia de mujeres tanto en sus encuentros, congresos y formaciones como en su junta directiva. En este sentido, la nueva presidenta es la segunda mujer que dirige esta sociedad científica en sus más de 65 años de trayectoria, tras la doctora Nuria Vallcorba.

El presidente saliente, José Nart, ha valorado positivamente su mandato. "Me voy con la satisfacción del deber cumplido", ha destacado para explicar que durante sus tres años y medio en el cargo, la SEPA ha impulsado numerosos proyectos y ha logrado una mayor visibilidad de la periodoncia y la periimplantitis en los medios generalistas, así como una mayor concienciación entre la población y los profesionales.

Además, ha destacado el éxito de los congresos celebrados durante este período, la implementación de un programa de formación continuada y el trabajo realizado para mejorar la colaboración de la sociedad científica con la industria. A partir de ahora, seguirá vinculado a la SEPA como patrón.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Aumentan a más de 700 los muertos y casi 500 los desaparecidos por las inundaciones en Indonesia

Aumentan a más de 700

Patricia Pardo asegura estar igual de enamorada que una adolescente

La periodista reconoce que atraviesa una etapa plena junto a Christian Gálvez, destacando la pasión y el apoyo mutuo como pilares de su relación, surgida de manera inesperada, y asegura sentirse feliz y confiada en el futuro compartido

Patricia Pardo asegura estar igual

El Inter Miami de Messi y el Vancouver Whitecaps de Müller jugarán la final de la MLS

Messi y Müller se verán las caras otra vez en un choque histórico, cuando sus equipos busquen levantar por primera vez el trofeo más importante de Norteamérica ante un estadio repleto, con el recuerdo del Mundial 2014 en juego

El Inter Miami de Messi

'Decathlon' y Down España unen fuerzas para impulsar el empleo inclusivo

'Decathlon' y Down España unen

El exasesor de Zelenski reivindica su inocencia ante el escándalo de corrupción y dice que se va "al frente"

Tras negar las acusaciones e investigar su conducta, Andri Yermak, hasta ahora pieza clave del entorno presidencial ucraniano y de negociaciones internacionales, deja su cargo y comunica su decisión de sumarse a las operaciones militares contra Rusia

El exasesor de Zelenski reivindica