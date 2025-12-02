La Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración nombra a Paula Matesanz como nueva presidenta

La Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA) ha renovado su junta directiva durante el Congreso SEPA Barcelona 2025, donde la doctora Paula Matesanz, profesora de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid y hasta ahora vicepresidenta de SEPA, ha cogido el testigo de José Nart como nueva presidenta de la sociedad científica para el periodo 2026-2029.

Según ha informado la SEPA en un comunicado, la junta directiva que acompañará a Matesanz sigue una línea continuista y mantiene una mayoría de mujeres. La doctora Ana Mollina se incorpora como vicepresidenta, mientras que el doctor Alberto Monje será el nuevo secretario general, la doctora Olalla Argibay será vocal de Divulgación Profesional, y la doctora Beatriz de Tapia se ocupará especialmente del área de Formación/Investigación.

Además, el doctor Andrés López se suma a la junta directiva como vocal de Sensibilización/Cuida tus Encías, y el doctor Javier Sanz será el principal responsable de Encuentros Científicos.

Matesanz ha ocupado cargos directivos en SEPA durante los últimos 13 años y ha destacado que en el cargo de presidenta se centrará en "conferir estabilidad y trabajar arduamente" para que la sociedad siga avanzando en línea con sus valores: rigor, innovación, excelencia, transparencia y ética. Asimismo, ha señalado que son "muchos" los retos que tiene por delante la sociedad, aunque ha destacado que cuenta con el "mejor equipo" para afrontarlos.

La nueva presidenta de SEPA también apuesta por fomentar la inclusión y la diversidad durante sus tres años. "Creo que SEPA lleva ya tiempo trabajando en dar espacio y cabida a perfiles emergentes: mujeres, jóvenes formados en diferentes universidades, provenientes de diferentes partes de España y el mundo, que contribuyen a que la marca SEPA sea vista en todo el mundo como una referencia de rigor y calidad".

LÍNEAS DE TRABAJO

El trabajo de SEPA se centrará en divulgación profesional, formación e investigación, sensibilización y congresos y otros encuentros científicos, teniendo cada uno de estos ejes objetivos propios que redunden siempre en la mejora del conocimiento de la Periodoncia y la terapia con implantes para garantizar la mayor calidad asistencial posible que reciben los pacientes en las clínicas dentales.

La doctora Matesanz ha subrayado la importancia de la creciente feminización de SEPA, con una mayor presencia de mujeres tanto en sus encuentros, congresos y formaciones como en su junta directiva. En este sentido, la nueva presidenta es la segunda mujer que dirige esta sociedad científica en sus más de 65 años de trayectoria, tras la doctora Nuria Vallcorba.

El presidente saliente, José Nart, ha valorado positivamente su mandato. "Me voy con la satisfacción del deber cumplido", ha destacado para explicar que durante sus tres años y medio en el cargo, la SEPA ha impulsado numerosos proyectos y ha logrado una mayor visibilidad de la periodoncia y la periimplantitis en los medios generalistas, así como una mayor concienciación entre la población y los profesionales.

Además, ha destacado el éxito de los congresos celebrados durante este período, la implementación de un programa de formación continuada y el trabajo realizado para mejorar la colaboración de la sociedad científica con la industria. A partir de ahora, seguirá vinculado a la SEPA como patrón.