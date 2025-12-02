Agencias

Irene Paredes: "Es de los escenarios y partidos que te marcan"

Guardar

La defensa y capitana de la selección española, Irene Paredes, reconoció que la conquista del título de la Liga de Naciones era "una ocasión muy bonita para celebrar" y que el de este martes era "de los escenarios y partidos que te marcan".

"Es una ocasión muy bonita para celebrar. El plan de partido se ha ejecutado a la perfección, hemos estado muy serias y estoy muy feliz. Es de los escenarios y los partidos que te marcan. Llegamos lejos cuando hacemos las cosas como tocan", señaló Paredes a los medios tras el partido.

La guipuzcoana se mostró "feliz de llevar el brazalete" de este equipo, aunque tiene claro que la capitana "podría ser cualquiera". "Tenemos un gran equipo de capitanas. Es una suerte poder seguir aquí, disfrutando y aprendiendo", admitió.

"Soy una persona que ha perdido bastante más de lo que he ganado. Me motivo muy fácil porque me encanta competir y ganar, me encanta competir aquí y en el Barça con jugadoras que piensan igual que yo, eso engancha", subrayó.

La capitana del combinado nacional celebró que se viese "una España muy reconocible". "Es de valorar también las dos porterías a cero. Hoy hemos sido capaces de cerrar casi todas las ocasiones", remarcó la central del FC Barcelona.

"Es el comienzo de cosas muy buenas, el proceso es brutal. Viene una generación muy potente capaz de muchas cosas, con mucha experiencia y desparpajo. Se ve de lo que somos capaces y que podemos hacer un juego muy bueno con una gran Alemania", sentenció Paredes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Concluye tras cinco horas la reunión entre Putin y la delegación estadounidense encabezada por Witkoff

Concluye tras cinco horas la

(Crónica) El City aprieta al Arsenal con un festival de goles contra el Fulham

(Crónica) El City aprieta al

Xabi Alonso: "Ningún reproche, me ha gustado la reacción"

El entrenador reconoce la falta de eficacia en el ataque y la importancia de mantener el nivel competitivo, cree que la reacción del grupo permitirá recuperar terreno y afronta el reto de volver a la cima en las próximas jornadas

Xabi Alonso: "Ningún reproche, me

(Crónica) El Racing responde con autoridad y Las Palmas cae del coliderato

Íñigo Vicente se erigió como protagonista absoluto en El Sardinero con una actuación sobresaliente, mientras la UD Las Palmas, sorprendida por el Castellón en Castalia, perdió terreno clave en la lucha por el liderato junto a Deportivo de La Coruña

(Crónica) El Racing responde con

Trump cree que hay "una buena oportunidad" para la paz en Ucrania, pero la corrupción en Kiev "no ayuda"

Declaraciones recientes del exmandatario estadounidense advierten que los problemas internos y la opacidad en Ucrania complican la posibilidad de alcanzar acuerdos significativos con Moscú, limitando el respaldo diplomático internacional para poner fin a la confrontación en Europa oriental

Trump cree que hay "una