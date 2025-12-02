Irene Paredes: "Es de los escenarios y partidos que te marcan"

La defensa y capitana de la selección española, Irene Paredes, reconoció que la conquista del título de la Liga de Naciones era "una ocasión muy bonita para celebrar" y que el de este martes era "de los escenarios y partidos que te marcan".

"Es una ocasión muy bonita para celebrar. El plan de partido se ha ejecutado a la perfección, hemos estado muy serias y estoy muy feliz. Es de los escenarios y los partidos que te marcan. Llegamos lejos cuando hacemos las cosas como tocan", señaló Paredes a los medios tras el partido.

La guipuzcoana se mostró "feliz de llevar el brazalete" de este equipo, aunque tiene claro que la capitana "podría ser cualquiera". "Tenemos un gran equipo de capitanas. Es una suerte poder seguir aquí, disfrutando y aprendiendo", admitió.

"Soy una persona que ha perdido bastante más de lo que he ganado. Me motivo muy fácil porque me encanta competir y ganar, me encanta competir aquí y en el Barça con jugadoras que piensan igual que yo, eso engancha", subrayó.

La capitana del combinado nacional celebró que se viese "una España muy reconocible". "Es de valorar también las dos porterías a cero. Hoy hemos sido capaces de cerrar casi todas las ocasiones", remarcó la central del FC Barcelona.

"Es el comienzo de cosas muy buenas, el proceso es brutal. Viene una generación muy potente capaz de muchas cosas, con mucha experiencia y desparpajo. Se ve de lo que somos capaces y que podemos hacer un juego muy bueno con una gran Alemania", sentenció Paredes.