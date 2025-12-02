55.843 espectadores, récord de asistencia a un partido de la selección femenina de fútbol en España

El Estadio de La Cartuja de Sevilla repitió su papel como escenario central en la historia reciente del fútbol femenino español, desempeñando un papel clave en la paulatina y notoria progresión de la afluencia de público. Según informó la plataforma de noticias que cubrió el evento, el recinto sevillano albergó durante la final de la Liga de Naciones Femenina 2025 una concentración inédita de espectadores, alcanzando la cifra de 55.843 asistentes. Este registro superó ampliamente todos los previos y constituyó el mayor número de aficionados presentes en un encuentro de la selección femenina de fútbol en territorio español.

La final de la Liga de Naciones Femenina, celebrada el martes entre España y Alemania, fue el marco para este logro de convocatoria. Tal como reportó el medio consultado, la asistencia marcó un salto cualitativo respecto a los hitos anteriores y consolidó la progresión de la disciplina. El nuevo récord desplazó ampliamente la marca que pertenecía al enfrentamiento por la primera edición del certamen, disputada el 28 de febrero de 2024 también en La Cartuja, cuando 32.657 simpatizantes presenciaron la victoria de la selección española por 2 a 0 frente a Francia.

Estas cifras reflejan un crecimiento sostenido y acumulativo del interés por el fútbol femenino en España, consignó el medio que realizó el seguimiento del torneo. Durante la fase previa a aquella final de 2024, la semifinal ante Países Bajos, que también se disputó en Sevilla, reunió a 21.856 aficionados en las tribunas del estadio. En ese partido, el equipo nacional obtuvo el pase al partido decisivo tras vencer por 3-0. Ambas instancias representaron incrementos notables en la asistencia y funcionaron como anticipo del salto cuantitativo evidenciado en la reciente definición contra Alemania.

Hasta esa serie de encuentros en Sevilla, el récord de público para la selección femenina lo ostentaba el estadio La Rosaleda de Málaga, con 15.896 personas presentes en el partido de fase de grupos ante Suecia durante la Liga de Naciones, detalló la fuente periodística. La sucesión de estos registros exhibió una dinámica de aumento rápido y constante, de acuerdo con los datos recopilados por el medio. El salto entre la marca establecida en Málaga y la lograda en la última final en Sevilla alcanzó cerca de 40.000 espectadores adicionales.

El medio subrayó que la organización de partidos decisivos en el Estadio de La Cartuja resultó instrumental para alcanzar tales niveles de concurrencia. Esta tendencia fortaleció al recinto como punto de referencia para hitos históricos del fútbol femenino español. Las series de incrementos sucesivos en la cantidad de asistentes, detalladas por la plataforma informativa, ilustran cómo el interés y la movilización de los aficionados han experimentado una transformación visible en lapsos cortos.

El fenómeno de consolidación del fútbol femenino en España se manifestó, además, en la influencia social creciente y en la nueva visibilidad otorgada a la disciplina, según resaltó el medio citado. La Liga de Naciones Femenina 2025 se posicionó así como una competición capaz de generar récords en plazos reducidos y de atraer el respaldo masivo del público, que rebasó los límites alcanzados en cualquier etapa anterior.

El repaso histórico de las cifras evidencia, según el medio, una diferencia de más de 23.000 asistentes entre la final de 2025 y la de la primera edición del torneo, así como casi 40.000 respecto al encuentro de Málaga. Cada uno de estos hitos fue recogido por la plataforma de noticias, que destacó cómo la secuencia de nuevos máximos en la cantidad de público acompañó el desarrollo del torneo y reflejó cambios en la percepción y el seguimiento social del fútbol femenino nacional.

La asistencia registrada durante la final contra Alemania quedó así inscrita como nuevo referente del apoyo popular a la selección femenina, marcando un momento significativo para la evolución del deporte en el país. El análisis que realizó el medio informativo situó este acontecimiento en el marco de un interés ascendente y de una participación ciudadana en aumento, con impacto tanto en el ámbito deportivo como en el social. Las cifras respaldan el proceso de expansión y otorgan un significado adicional a cada victoria y convocatoria lograda en los últimos años por el combinado nacional femenino.