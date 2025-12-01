VÍDEO: Almeida: "Ayer perdimos el liderato en esta ciudad y mañana esta ciudad recuperará el liderato en Barcelona"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, señaló durante la antesala de los Premios AS del Deporte que, tras haber perdido el “liderato” en la ciudad debido al empate del Real Madrid en su visita a Girona, espera que sea el Atlético de Madrid quien permita a la capital recuperar esa posición con una victoria frente al Barcelona en la próxima jornada. Según informó Europa Press, Almeida expresó: “Ayer perdimos el liderato en esta ciudad y mañana esta ciudad recuperará el liderato en Barcelona”.

El edil madrileño realizó estas declaraciones tras un fin de semana en el que el conjunto blanco no pudo mantenerse en la cabeza de la tabla por la igualada lograda ante el Girona. Martínez-Almeida, haciendo referencia a la expectación que genera la pelea por la cima de la clasificación en LaLiga, sugirió que el duelo del Atlético de Madrid contra el Barcelona podría devolver a Madrid la primacía futbolística española. Europa Press detalló que Almeida vinculó directamente el resultado del equipo colchonero con una eventual recuperación del liderato para la ciudad.

En relación con la reciente dinámica del Real Madrid, que acumula tres empates consecutivos en el torneo local, el alcalde madrileño restó gravedad a la situación. “Es que tendemos mucho a dramatizar”, manifestó, subrayando que pese a esta racha, el Real Madrid “va prácticamente líder en la Liga” y se encuentra ya entre los ocho mejores en la Champions League, de acuerdo con lo reportado por Europa Press.

Martínez-Almeida consideró que el entorno madridista podría afrontar el momento con mayor tranquilidad ante los logros del equipo en ambas competiciones. “De ser yo madridista tendría un poco más de tranquilidad”, apuntó el alcalde, según consignó Europa Press, intentando reducir la presión mediática y el debate sobre el rendimiento reciente del club.

Por otra parte, el líder municipal elogió el trabajo del entrenador Xabi Alonso, destacando su trayectoria exitosa en equipos anteriores. “Creo que Xabi (Alonso) es un grandísimo entrenador, que allí donde ha estado ha triunfado y que por tanto, cómo no va a triunfar en el Madrid. Lo que pasa es que en el Real Madrid todo se dimensiona a lo grande”, señaló Martínez-Almeida, citado por Europa Press.

En este contexto, las palabras del alcalde reflejan tanto la importancia que se asigna en la capital a los resultados deportivos de sus principales clubes como la atención mediática que recibe el Real Madrid, un club que está bajo permanente escrutinio por parte de sus seguidores y los medios. Martínez-Almeida, que ha manifestado en varias ocasiones su afición por el fútbol, dejó clara su confianza en las posibilidades de recuperación y éxito de los equipos madrileños.

La intervención del alcalde tuvo lugar en un acto que reunió a figuras notables del deporte, lo que proporcionó un contexto de especial seguimiento para las valoraciones sobre la actualidad futbolística. Según destacó Europa Press, Almeida empleó un tono optimista respecto al futuro inmediato del fútbol en la capital, apostando por la capacidad de sus equipos para disputar los primeros puestos de la tabla y avanzar en las competiciones europeas.