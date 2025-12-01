Agencias

Principales titulares de los periódicos para el martes 2 de diciembre

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El PP y Vox vuelven al choque para captar el voto antisanchista"

-- "Macron recibe a Zelenski en un momento "decisivo""

EL MUNDO

-- ""Sánchez dio la orden directa a mi padre de ir a ver a Delcy""

-- "En el epicentro de la peste porcina en Cataluña: "El golpe va a ser letal""

ABC

-- "Koldo instó a Ábalos a fugarse a Colombia o Perú"

-- "La Zarzuela responde al vídeo de Don Juan Carlos: "Inoportuno e innecesario""

LA RAZÓN

-- "La trama acorrala a Sánchez por su suegro y el dinero de las primarias"

-- "Macron promete a Zelenski más sanciones contra Rusia para obligarla a negociar"

LA VANGUARDIA

-- "Las guerras en el mundo elevan la venta de armas a un récord histórico"

-- "Sánchez busca rehacer la relación con Junts para salvar la legislatura"

EL PERIÓDICO

-- "La peste porcina hace peligrar 1.000 millones en Catalunya"

-- "La policía descarta el 'bullying'"

