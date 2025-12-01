Agencias

Aganzo, sobre la coincidencia del Barça-Atleti y la final de la Liga de Naciones: "No me parece normal"

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, ha asegurado que "no" le parece "normal" que coincidan el mismo día la final de la Liga de Naciones femenina entre España y Alemania y el partido de LaLiga EA Sports entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid.

"No me parece normal, pero desgraciadamente el calendario es así. Es en esa comunicación donde tenemos que estar todos. El fútbol femenino tiene que tener su día y el masculino tiene que tener su día", manifestó el presidente de AFE en los prolegómenos de los Premios AS del Deporte.

Pese a ello, Aganzo celebró que sí se pudiera cambiar el horario de uno de los encuentros porque "en un momento dado eran casi parecidos". "Tiene que existir para crecer en ambas partes, tanto en el femenino como en el masculino", expresó.

En esa línea van sus deseos para el año 2026. "Lo único que pido para el siguiente año es comunicación entre entidades, que los jugadores y las jugadoras tengan mucho más peso". Todo ello después de una temporada "interesante". "Ya sabéis que el mundo del deporte y más el fútbol mueven muchísimo dinero y mueven muchísimas noticias", incidió.

"Tendremos un año movido porque tenemos convenios colectivos, tanto femenino como masculino, y sobre todo que el deporte crezca, los deportistas que están aquí hoy en esta noche recogiendo sus premios merecidísimos han dado ejemplo de su profesionalidad", destacó sobre el nuevo año.

Finalmente, acerca de que se juegue un partido de LaLiga EA Sports fuera de España, Aganzo se dirigió hacia el presidente de la patronal, Javier Tebas, para que intente "hablar con todas las instituciones". "En este caso, que los futbolistas opinen si les viene bien o si les viene mal, y que estemos todos de acuerdo", concluyó.

