Una leona mata a un hombre que se metió en el recinto vallado sin permiso

Un hombre ha muerto este domingo tras sufrir el ataque de una leona en el zoo del Parque Arruda Camara, en Joao Pessoa, en el extremo oriental de la costa brasileña.

El individuo saltó una valla de seis metros, atravesó las gradas de seguridad y utilizó un árbol para acceder hasta el recinto de la leona Bica, según ha informado la Prefectura de Joao Pessoa. El incidente ha sido grabado por visitantes del zoológico.

La Policía Militar y el Instituto de Policía Científica de Paraíba han respondido a la emergencia, según recoge la emisora TV Cabo Branco, que apunta a que el individuo tenía trastornos mentales.

La Prefectura ha abierto ya una investigación, ha trasladado su solidaridad a la familia del fallecido y ha recalcado que el espacio cumple con la normativa técnica y de seguridad. En cualquier caso, el zoo ha sido clausurado tras el ataque y las visitas están suspendidas hasta nueva orden.

EuropaPress

