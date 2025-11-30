Agencias

La presidenta de Cantabria, "consternada" por el "terrible accidente" en el que han fallecido tres jóvenes

Guardar

La presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, se ha mostrado "consternada" por el "terrible accidente" que ha tenido lugar esta madrugada en Cabezón de la Sal, en el que han perdido la vida tres jóvenes de la localidad de 22, 23 y 25 años.

En sus redes sociales, Buruaga señala que "no hay consuelo para las familias" y traslada su pésame y "todo mi afecto en este momento tan triste".

El siniestro ha tenido lugar a las 00.30 horas en el punto kilométrico 244,9 de la carretera nacional N-634, antes del puente de Virgen de la Peña, tras una salida de vía del vehículo en que viajaban.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Las inundaciones dejan ya más de un centenar de muertos en Tailandia

Equipos de emergencia advierten que la catástrofe ha provocado severos daños en el sur, miles de personas resultaron afectadas y persisten discrepancias oficiales sobre la cifra real de víctimas según fuentes policiales y organismos de rescate locales

Las inundaciones dejan ya más

Consumo multa con 350.000 euros a siete empresas por aplicar falsas rebajas durante el 'Black Friday' de 2023

El gobierno español reveló el inicio de inspecciones tecnológicas sobre grandes tiendas digitales tras detectar engaños en promociones, ordenando ajustes inmediatos y la eliminación de estrategias que inducen a error a la clientela durante campañas estacionales

Consumo multa con 350.000 euros

La agencia anticorrupción de Ucrania registra la oficina de Andri Yermak, mano derecha de Zelenski

El jefe de gabinete del mandatario ucraniano quedó bajo el foco tras un operativo anticorrupción vinculado a un escándalo financiero que involucra presunto lavado de dinero y presiones políticas en torno al sector energético del país

La agencia anticorrupción de Ucrania

Mueren tres jóvenes en una salida de vía en el municipio cántabro de Cabezón de la Sal

Mueren tres jóvenes en una

Las inundaciones de Sri Lanka dejan ya más de 190 muertos y más de 950.000 afectados

Las inundaciones de Sri Lanka