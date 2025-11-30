La presidenta de Cantabria, "consternada" por el "terrible accidente" en el que han fallecido tres jóvenes

La presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, se ha mostrado "consternada" por el "terrible accidente" que ha tenido lugar esta madrugada en Cabezón de la Sal, en el que han perdido la vida tres jóvenes de la localidad de 22, 23 y 25 años.

En sus redes sociales, Buruaga señala que "no hay consuelo para las familias" y traslada su pésame y "todo mi afecto en este momento tan triste".

El siniestro ha tenido lugar a las 00.30 horas en el punto kilométrico 244,9 de la carretera nacional N-634, antes del puente de Virgen de la Peña, tras una salida de vía del vehículo en que viajaban.