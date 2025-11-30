Agencias

David Puig emula a Seve en Australia con su primer título en el circuito europeo

El golfista catalán David Puig se convirtió este domingo en Brisbane en el primer español en ganar el Campeonato Australiano de la PGA desde Seve Ballesteros en 1981, logrando su primer título en el DP World Tour, el circuito europeo.

El de La Garriga, de 23 años y que también compite en el LIV Golf Tour, firmó un impecable 66 este domingo, sin 'bogeys', para finalizar el torneo con 18 bajo par y alzar su tercer trofeo como profesional después de dos victorias en el Asian Tour en 2023 y 2024.

Con ello, emula a Seve Ballesteros, que ganó este torneo en Melbourne en 1981. "Es una sensación increíble, sobre todo ganar aquí en Australia. Estaba muy nervioso, pero mantuve la compostura muy bien", manifestó tras la jornada.

"Obviamente, mi salida me ayudó mucho. Que mi nombre esté junto al de Seve como los dos únicos españoles que han ganado esta prueba lo hace aún más especial", reconoció.

Puig arrancó el día empatado en el liderato, pero pronto se puso con tres golpes de ventaja con tres 'birdies' en los hoyos 2, 3 y 4. Finalmente, cerró con par y se convirtió en el primer ganador de la temporada del DP World Tour. Tras él concluyeron el chino Wenyi Ding (-16), tras anotar siete 'birdies' y dos 'bogeys' para una tarjeta final de 66, el australiano Marc Leishman (-15) y el neozelandés Nick Voke (-15).

