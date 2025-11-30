Cristina Tárrega asegura que Kiko Rivera echa "mucho de menos" a su madre

El clan Pantoja se derrumbaba hace unos años cuando Kiko Rivera se sentaba en el plató de 'Cantora: la herencia envenenada' y aseguraba que, además de haber sido engañado por su madre durante toda su vida con la herencia de su padre, no quería saber nada más de la tonadillera.

Desde entonces, la relación entre madre e hijo ha sido inexistente. Al igual que Isa Pantoja, quien ya estaba distanciada de su madre debido a sus intervenciones en televisión y la falta de interés de la artista por los acontecimientos en la vida de su hija.

Cristina Tárrega, quien estuvo muy unida por motivos profesionales a la artista hace años, se sinceraba hace unos días sobre la delicada situación en la que se encuentra ahora la artista y el testimonio de Kiko en televisión.

A la colaboradora de televisión le consta que "Kiko echa mucho de menos a su madre, pese a todo lo que diga que tendrá sus razones, una madre es una madre. Estoy segura de que ese niño tiene que echar mucho de menos a su madre".

En cuanto a Isa Pantoja, Cristina aseguraba que "no entiendo las familias así" porque a pesar de que en todas las familias hay discusiones "legar a esas situaciones, ese entramado económico, no sé... es todo como... mejor morirse".