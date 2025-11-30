Agencias

Al menos cuatro muertos y diez heridos por un tiroteo en una fiesta infantil de cumpleaños en California

Guardar

Al menos cuatro personas muerto y diez han resultado heridas este pasado sábado tras un tiroteo en la ciudad de Stockton, en el norte del estado norteamericano de California, en el que habrían sido alcanzados menores de edad.

Los disparos se habrían producido en torno a las 18.00 del sábado durante una reunión familiar --el teniente de alcalde de Stockton, Jason Lee, ha confirmado que se estaba celebrando un cumpleaños infantil-- dentro de un establecimiento de comida rápida.

La investigación preliminar sugiere que el incidente fue un ataque selectivo, según la agente de información pública Heather Brent, al 'Los Angeles Times'.

Las fuerzas policiales todavía no han identificado al autor de los hechos y el Fiscal de Distrito del Condado de San Joaquín, Jon Freitas, ha pedido a "cualquiera que tenga información sobre este individuo" que la haga llegar a las autoridades "inmediatamente", en declaraciones recogidas por la cadena de televisión CBS News.

Los testigos, por su parte, han descrito como posible autor de los disparos a un individuo que apareció solo en el lugar, de 1,68 metros de altura y con pantalones negros, según informes policiales. Un residente de la zona declaró a ABC10 que escuchó varias ráfagas de disparos.

"Este es el fin de semana de Acción de Gracias. Es cuando las familias se reúnen, celebran, comparten recuerdos y se dan cariño. Y, lamentablemente, esta noche, el cielo es un poco más grande con las personas, niños y adultos que, lamentablemente, no sobrevivieron", ha declarado ante los medios la alcaldesa de Stockton, Christina Fugazi.

De igual manera que el fiscal, la regidora ha pedido al colaboración ciudadana para detener al autor. "Tenemos trabajo que hacer, y este tipo de violencia, este tipo de violencia, repito, vuelve a ocurrir. Nuestra ciudad es mejor que esto", ha concluido.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newson, se encuentra también coordinando los trabajos de investigación junto con otras agencias federales y locales.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Las inundaciones dejan ya más de un centenar de muertos en Tailandia

Equipos de emergencia advierten que la catástrofe ha provocado severos daños en el sur, miles de personas resultaron afectadas y persisten discrepancias oficiales sobre la cifra real de víctimas según fuentes policiales y organismos de rescate locales

Las inundaciones dejan ya más

Consumo multa con 350.000 euros a siete empresas por aplicar falsas rebajas durante el 'Black Friday' de 2023

El gobierno español reveló el inicio de inspecciones tecnológicas sobre grandes tiendas digitales tras detectar engaños en promociones, ordenando ajustes inmediatos y la eliminación de estrategias que inducen a error a la clientela durante campañas estacionales

Consumo multa con 350.000 euros

La agencia anticorrupción de Ucrania registra la oficina de Andri Yermak, mano derecha de Zelenski

El jefe de gabinete del mandatario ucraniano quedó bajo el foco tras un operativo anticorrupción vinculado a un escándalo financiero que involucra presunto lavado de dinero y presiones políticas en torno al sector energético del país

La agencia anticorrupción de Ucrania

Mueren tres jóvenes en una salida de vía en el municipio cántabro de Cabezón de la Sal

Mueren tres jóvenes en una

Las inundaciones de Sri Lanka dejan ya más de 190 muertos y más de 950.000 afectados

Las inundaciones de Sri Lanka