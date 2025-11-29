El depuesto presidente de Guinea Bissau acaba refugiado en Congo tras el golpe de Estado

El depuesto presidente de Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embaló, ha llegado en las últimas horas a Brazaville, la capital de la República del Congo, en su última etapa tras abandonar su país después del golpe de Estado militar esta semana.

Sissoco Embaló, según fuentes de 'Jeune Afrique' y de múltiples medios regionales, ha visto cómo el presidente congoleño, Denis Sassou Nguesso, ha atendido su petición de asilo tras haber escapado en un primer momento a Senegal durante la asonada militar.

Las fuentes del medio africano Confidentiel Afrique indicaron que la estancia de Sissoco Embaló en Senegal contaba con el beneplácito del presidente, Bassirou Diomaye Faye, pero no con el del primer ministro Ousmane Sonkó, quien había manifestado su temor a involucrar al país en un conflicto externo.

En especial, cabe recordar, en medio de la situación de aislamiento que atraviesa por ahora Guinea Bissau, expulsada este sábado con carácter "inmediato" de la Unión Africana en respuesta al golpe de Estado del miércoles.