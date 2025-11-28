Sucesos.La operación en Belorado se salda con la detención de dos exmonjas y un anticuario por expolio de obras de arte

Durante el registro efectuado en el convento de Santa Clara de Orduña, Bizkaia, la Guardia Civil localizó una cantidad relevante de obras de arte trasladadas sin autorización, todas ellas pertenecientes al monasterio de Santa María de Bretonera de Belorado, Burgos. Según detalló Europa Press, esta circunstancia forma parte de la ‘Operación MIRUM-CID’, en el marco de la cual agentes del Instituto Armado procedieron a la detención de dos exreligiosas y un anticuario por supuestos delitos vinculados al expolio de bienes patrimoniales.

Europa Press informó que la investigación se inició tras detectar, tanto en tiendas especializadas de antigüedades como en plataformas digitales, diversas piezas identificadas como parte del patrimonio histórico del monasterio de Santa María de Bretonera. La sospecha de que existía un circuito ilícito de venta de estos objetos motivó la intervención de los agentes para esclarecer el origen y el destino de las obras. Según consignó el medio, la Guardia Civil corroboró la venta de varios bienes históricos a través de internet, localizando, además, en una tienda de antigüedades de Madrid una escultura de San Antonio de Padua del siglo XVII, originalmente propiedad del monasterio burgalés. Esta pieza fue recuperada e incorporada a las actuaciones judiciales.

Como parte de las labores desplegadas en la ‘Operación MIRUM-CID’, la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Burgos llevó a cabo registros en dos conventos: el de Santa María de Bretonera en Belorado, Burgos, y el de Santa Clara en Orduña, Bizkaia. Durante estos registros, los efectivos intervinieron varias obras cuyo inventario y análisis permanecen en curso, según señalaron las mismas fuentes. La Guardia Civil procedió a la puesta a disposición judicial de todas las piezas localizadas en estos conventos, en tanto que continúa con la investigación para hallar otros bienes patrimoniales posiblemente aún extraviados.

En relación con la autoría de los hechos, Europa Press especificó que han sido detenidas dos antiguas religiosas, incluyendo a la exabadesa del monasterio de las Clarisas de Belorado, presuntamente implicadas en la venta, extracción y transmisión de obras catalogadas como patrimonio histórico. Además, fue arrestado un anticuario de la provincia de León, acusado de receptar de manera continuada estos bienes tras adquirirlos sin exigir documentación que acreditara su procedencia legal.

Los informes recogidos por Europa Press detallan que la intervención policial surge tras constatar la presencia en el mercado de objetos artísticos sujetos a protección especial y que, presuntamente, habrían salido del monasterio burgalés sin la correspondiente autorización de las autoridades competentes. Según remarcó el medio, tanto los detenidos como las diligencias policiales han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Briviesca, encargado de supervisar el avance de las actuaciones judiciales.

Fuentes del Instituto Armado, citadas por Europa Press, señalaron que la operación permanece activa con el propósito de ubicar otras piezas patrimoniales que no han sido encontradas. Los hechos se enmarcan en la protección del patrimonio histórico-artístico, y se centran en esclarecer el posible trayecto ilegal seguido por estos objetos desde su extracción hasta su comercialización en el mercado de antigüedades, así como en delimitar las responsabilidades de quienes participaron en esa cadena.

El caso ha elevado la atención sobre el flujo de obras procedentes de instituciones religiosas hacia circuitos de compra-venta no autorizados, aspecto sobre el cual la Guardia Civil mantiene abiertas varias líneas de indagación. Entre los objetos recuperados y pendientes de inventariar figuran piezas cuya catalogación las identifica como parte de los bienes protegidos del cenobio de Belorado. Según puntualizó Europa Press, los investigadores trabajan tanto en el análisis de la documentación existente como en el rastreo digital de las transacciones para determinar el diámetro del posible expolio sufrido por el monasterio de Santa María de Bretonera.

La operación, que involucra a cuerpos especiales y equipos judiciales, ha devuelto a la agenda pública el debate en torno a la vulnerabilidad del patrimonio custodio por comunidades religiosas y la importancia de los controles sobre los canales de compraventa de antigüedades. Los registros practicados en los conventos de Burgos y Bizkaia han permitido intervenir bienes hasta ahora no rastreados por las autoridades y arrojar luz sobre mecanismos de traslado y venta de piezas históricas fuera del amparo institucional.

Europa Press indicó que las actuaciones seguirán bajo coordinación del órgano judicial competente para determinar el inventario definitivo de las piezas recuperadas y la localización de las aún desaparecidas, mientras se establecen las eventuales responsabilidades penales derivadas de los hechos.