Masterchef celebrará un casting de 150 aspirantes este sábado en el Palacio de Deportes con entrada gratuita

El Palacio de Deportes de Santander albergará este sábado la celebración de un casting con 150 participantes que aspiran a entrar a la nueva edición del programa televisivo Mastechef.

El evento, que está abierto al público y cuya entrada es gratuita, se celebrará entre las 11.00 y las 20.00 horas y se corresponde a la fase final presencial del concurso digital del Reto MasterChef World, denominada 'El Sabor del Esfuerzo'.

El público podrá disfrutar de diferentes experiencias, sorteos, degustaciones gastronómicas y artesanía, donde se ofrecerán productos locales y de proximidad gracias a la colaboración de Sabe a Norte, la marca registrada del Gobierno de Cantabria. Además cuenta con el apoyo del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, de la Consejería de Turismo y del Ayuntamiento de Santander.

MasterChef también habilitará un mercado de productos regionales denominado La Despensa Cántabra, dentro de esta fase final que contará con la presencia de coach vips como Raquel Meroño o el youtuber Luzu, que formará sus propios equipos in situ.

Así lo han presentado este viernes en el Mercado del Este de Santander el propio Luzu; la directora general de Cantur, Inés Mier; el CEO de la Masterchef APP, Daniel Muñoz; y el presidente de la comunidad de concesionarios y responsable del Mercado, Rafael Ordóñez.

Además, tras la presentación institucional, se ha ofrecido un aperitivo elaborado con productos del Mercado del Este y productores de Cantabria, para reforzar la conexión entre territorio, talento y gastronomía. Este acto tendrá continuidad a las 18.00 horas de este viernes en el propio Mercado, en una celebración "para conectar y brindar".

Por su lado, Luzu ha mostrado "ilusión" por asistir este sábado al evento presencial de Santander y "muy contento" por visitar la capital cántabra, donde la "gente es súper maja y se come muy bien".

Mientras, la directora general de Cantur ha apostado por este evento que "pone el foco en el destino turístico de Cantabria", en una competición donde los aspirantes podrán "conseguir su sueño" en Santander, el cual es entrar en el programa de televisión.