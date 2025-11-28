Luis Carrión: "Los equipos que se han metido atrás contra el Atlético han perdido"

A pesar de la reciente lesión del lateral izquierdo Javi López y de admitir que el equipo aún debe perfeccionar su rendimiento en los minutos finales de partido, Luis Carrión destacó la fortaleza del Real Oviedo y su capacidad de competir ante cualquier rival, incluso ante el Atlético de Madrid. Tal como informó la agencia Europa Press, el entrenador del conjunto asturiano compartió sus impresiones antes de la visita de su equipo al estadio Metropolitano por la jornada 14 de LaLiga EA Sports, subrayando que los jugadores están físicamente en buen estado y que el plantel cuenta con sustitutos preparados para afrontar los retos actuales.

De acuerdo con Europa Press, Carrión manifestó en rueda de prensa que el Real Oviedo ha hecho méritos suficientes en las últimas fechas como para sumar más puntos de los nueve que reflejan actualmente en la clasificación, aunque reconoció que la realidad es distinta y que el foco debe estar puesto en el próximo desafío. "Lo he hablado con varios jugadores, con el cuerpo técnico, hemos hecho, creo, suficiente como para tener algún punto más, pero no ha sido así, con lo cual no podemos estar lamentándonos en el próximo día, que el próximo día es mañana. Tenemos necesidad de ganar puntos, queremos ganar", expresó Carrión ante los medios.

El entrenador adelantó que no contempla una estrategia defensiva como camino para lograr un resultado positivo ante el Atlético. "He visto todos los partidos del Atlético y los equipos que se han metido atrás han perdido, aunque habrá momentos de bloque bajo, es normal. Es de los mejores rivales, pero trabajamos en lo que es mejor para ganar. Vamos pensando en hacer un buen partido para ganar", advirtió Carrión, según consignó Europa Press. Insistió en que la clave radica en afrontar el reto con respeto, pero con la ambición necesaria, considerando la calidad del rival y el nivel de sus jugadores: "Ellos son un muy buen equipo, con 22 jugadores que serían titulares en casi todos los equipos. Pensamos en el once que pueden sacar y en acertar en lo que pasará. Que pase lo que nosotros queremos", explicó el entrenador.

Carrión señaló que la situación clasificatoria del Oviedo no les permite elegir dónde o cuándo competir, por lo que viajan al Metropolitano con la misma mentalidad de lucha que exhibieron en el reciente empate frente al Rayo Vallecano (0-0), un encuentro que el técnico valoró por la dificultad y la velocidad de las transiciones del adversario. El entrenador también fue consultado por la posibilidad de adoptar una disposición táctica más conservadora. Señaló que el equipo se prepara para adaptarse a los distintos momentos que pueda plantear el partido, aunque remarcó que no prevén encerrarse en el área propia.

Europa Press reportó que Carrión dedicó espacio a repasar el estado actual de la plantilla, confirmando que, salvo la baja de Javi López, están en condiciones óptimas. Apuntó además que analizan varias alternativas tácticas tanto en la formación inicial como en los posibles cambios durante el desarrollo del encuentro, haciendo hincapié en la necesidad de mejorar especialmente en los minutos finales de los partidos.

Al referirse a jugadores puntuales, el técnico hizo especial mención al rol de Santi Cazorla, asegurando que "Los buenos al 'prao'. Y Cazorla es el mejor", dejando clara su confianza en el veterano mediocampista. También se refirió al delantero Haissem Hassan, a quien describió como un futbolista especial y con capacidades que lo diferencian dentro de LaLiga, aunque ha tenido menos protagonismo como titular. "La mayoría de decisiones son culpa mía. Él es especial, tiene algo que los demás no tienen. Queremos trabajar con él para que dé más", sostuvo Carrión, citado por Europa Press, confesando que suele dialogar frecuentemente con los jugadores que más tiempo pasan en el banquillo para asegurarse de que estén preparados cuando sean requeridos por el equipo.

Durante la comparecencia ante los medios, el técnico del Oviedo quiso agradecer las muestras de confianza por parte del presidente del club, Martín Peláez, así como el ambiente positivo que, según describió, se vive en el estadio Carlos Tartiere. Subrayó el respaldo que él y la plantilla sienten por parte de la directiva y de la afición, y reafirmó su intención de trabajar unidos para salir de la situación actual contando con el apoyo de todos los sectores vinculados al club.

Luis Carrión recalcó que la prioridad del equipo en el enfrentamiento contra el Atlético de Madrid será salir al campo con la convicción de poder competir y obtener un triunfo, sin importar las dificultades que pueda presentar el rival ni la necesidad imperiosa de sumar puntos en este tramo del campeonato. La estrategia rojiblanca de replegarse, según su análisis, ha traído malos resultados a los equipos que han optado por esa vía, y el técnico azul pretende evitar ese error para maximizar las opciones de su plantilla en un escenario exigente.