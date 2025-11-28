La tasa de paro de Brasil cae al 5,4% en el trimestre finalizado en octubre, hasta su mínimo histórico

La tasa de paro de Brasil se situó en el 5,4% en el trimestre finalizado en octubre, lo que supone un descenso de 0,2 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior y 0,7 puntos porcentuales por debajo de la cifra del mismo trimestre del año anterior.

Se trata de la cifra más baja de la serie histórica iniciada en 2012, según los datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

La población desempleada (5,9 millones de personas) alcanzó su mínimo histórico al descender un 11,8% interanual, al tiempo que la población ocupada se mantuvo estable en el trimestre y aumentó en 926.000 personas más en el año.

Por otra parte, la tasa de ocupación fue del 58,8%, sin variación alguna respecto al trimestre anterior y tampoco frente al mismo período del año anterior.

Por grupos de actividad, aumentó la población ocupada un 2,6% en la construcción y un 1,3% en la administración pública, defensa, seguridad social, educación, sanidad y servicios sociales, mientras que se observó un descenso del 2,8% en el grupo de otros servicios.

Asimismo, el número de empleados sin contratos formales en el sector privado se mantuvo estable en el trimestre y disminuyó un 3,9% interanual.

Respecto a la población subempleada por insuficiencia de horas (4,6 millones) se mantuvo estable durante el trimestre y descendió un 9,2% interanual. La población fuera de la fuerza laboral (66,1 millones), por su parte, aumentó en ambas comparaciones: un 0,6% en el trimestre y un 1,8% interanual.