Agencias

La tasa de paro de Brasil cae al 5,4% en el trimestre finalizado en octubre, hasta su mínimo histórico

Guardar

La tasa de paro de Brasil se situó en el 5,4% en el trimestre finalizado en octubre, lo que supone un descenso de 0,2 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior y 0,7 puntos porcentuales por debajo de la cifra del mismo trimestre del año anterior.

Se trata de la cifra más baja de la serie histórica iniciada en 2012, según los datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

La población desempleada (5,9 millones de personas) alcanzó su mínimo histórico al descender un 11,8% interanual, al tiempo que la población ocupada se mantuvo estable en el trimestre y aumentó en 926.000 personas más en el año.

Por otra parte, la tasa de ocupación fue del 58,8%, sin variación alguna respecto al trimestre anterior y tampoco frente al mismo período del año anterior.

Por grupos de actividad, aumentó la población ocupada un 2,6% en la construcción y un 1,3% en la administración pública, defensa, seguridad social, educación, sanidad y servicios sociales, mientras que se observó un descenso del 2,8% en el grupo de otros servicios.

Asimismo, el número de empleados sin contratos formales en el sector privado se mantuvo estable en el trimestre y disminuyó un 3,9% interanual.

Respecto a la población subempleada por insuficiencia de horas (4,6 millones) se mantuvo estable durante el trimestre y descendió un 9,2% interanual. La población fuera de la fuerza laboral (66,1 millones), por su parte, aumentó en ambas comparaciones: un 0,6% en el trimestre y un 1,8% interanual.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El sector de autocuidado cerrará el año superando los 7.000 millones de euros, según anefp

Jaume Pey, director general de anefp, proyecta que el mercado 'Consumer Health' en España superará los 7.000 millones de euros en 2025, con un crecimiento anual del 5 por ciento y un liderazgo respecto a otras potencias europeas

El sector de autocuidado cerrará

El secretario de Estado de la UE acompañará a Steinmeier y al Rey en su homenaje a la víctimas del bombardeo de Gernika

Fernando Mariano Sampedro, representante para la Unión Europea, se sumará al tributo encabezado por Frank-Walter Steinmeier y Felipe VI a quienes fallecieron en el ataque aéreo de 1937, acto al que asistirán autoridades españolas y vascas

El secretario de Estado de

El gobernador de Sao Paulo promete a la derecha un "proyecto victorioso" para 2026 pese a la falta de Bolsonaro

Tarcísio de Freitas afirma que los sectores conservadores se movilizan para las presidenciales brasileñas de 2026, pide unidad interna y destaca la influencia de Jair Bolsonaro, actualmente en prisión por intento de golpe de Estado

El gobernador de Sao Paulo

Siete países latinoamericanos reafirman su compromiso de fortalecer la protección de las personas desplazadas

Más de 1,7 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en Centroamérica y México, mientras los gobiernos de la región impulsan nuevas estrategias coordinadas y proyectos financiados para garantizar derechos, integración y apoyo humanitario a la población afectada

Siete países latinoamericanos reafirman su

(Previa) El Rayo busca mantener su condición de invicto en Europa y acercarse a los octavos

El equipo madrileño afronta una cita clave ante el Slovan en Bratislava, con rotaciones y la incorporación de nuevas piezas, buscando afianzar su desempeño continental y superar su irregularidad como visitante para avanzar en la Conference League

(Previa) El Rayo busca mantener