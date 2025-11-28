La estabilidad continúa en todo el país, con mínimas que llegarán a los -2ºC

La jornada de este viernes está marcada por la estabilidad y temperaturas mínimas de hasta -2ºC en Albacete, León, Lleida, Palencia y Valladolid, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La AEMET prevé cielos poco nubosos o despejados que predominarán con intervalos de nubosidad alta, excepto en el norte que estará nuboso sin descartar alguna lluvia débil ocasional más probable al final del día en el oeste de Galicia.

Asimismo se dará nubosidad baja matinal en otras regiones de la mitad norte y depresiones de la meseta Sur con tendencia a despejar, mientras que en Baleares predominarán los intervalos de nubosidad alta. Por su parte, en Canarias, el cielo será nuboso en el norte de las islas montañosas con probables precipitaciones, en las islas orientales estará poco nuboso y se esperan intervalos nubosos en el resto.

A su vez, se esperan nieblas matinales en zonas de Galicia, alto Ebro y meseta Norte, pero no se descarta calima ligera en el este de Canarias.

En cuanto a temperaturas, las máximas tendrán un ascenso --entre ligero y moderado-- en todo el país. De hecho, las mínimas también subirán en grandes áreas del interior y del sureste peninsular y --más suave-- en Canarias. De la misma forma, se prevé un ascenso notables de las temperaturas en el entorno pirenaico.

Sin embargo, habrá ligeros descensos térmicos en el Cantábrico central, localmente en Baleares y en puntos del litoral mediterráneo. Por ello, se esperan heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte y del sureste peninsular, como también en el este de la meseta Sur y en el norte, que serán localmente moderadas en los Pirineos.

Soplará una tramontana en Ampurdán y en el norte de Baleares con posibles intervalos fuertes con tendencia a amainar y rolar a oeste. Además, el viento será moderado de componentes oeste y sur en litorales de Galicia y Cantábrico (respectivamente), de levante en el Estrecho y Alborán, y amainando y de alisio en Canarias. Si bien los litorales de la fachada oriental tendrán intervalos de viento moderado, será flojo variable en el resto.