El Papa peregrina hasta Iznik para recordar el Concilio de Nicea: "Hay riesgo de reducir a Jesucristo en un superhombre"

Durante su visita a la histórica ciudad de Iznik, antigua Nicea, León XIV se dirigió ante representantes cristianos para recalcar que “existe una hermandad universal, independientemente de la etnia, la nacionalidad, la religión o la opinión”, según reportó Vatican News. En ese contexto, el pontífice advirtió sobre el riesgo de utilizar la religión para justificar conflictos, enfatizando que “el uso de la religión para justificar la guerra y la violencia, como cualquier forma de fundamentalismo y fanatismo, debe ser rechazado con firmeza”. Estas palabras se enmarcaron en el evento de conmemoración por el 1.700 aniversario del Primer Concilio de Nicea, momento clave en la historia del cristianismo por la definición de la naturaleza divina de Jesucristo.

Según informó Vatican News, León XIV reflexionó sobre el significado de Jesucristo para las personas en la actualidad y alertó frente a líderes de diferentes confesiones cristianas sobre “el riesgo de reducir a Jesucristo en un superhombre”. El pontífice planteó la cuestión: “Si Dios no se hizo hombre, ¿cómo pueden los mortales participar de su vida inmortal?”, relacionando el debate de Nicea en el siglo IV con la situación de la fe en el presente. Subrayó que la fe se fundamenta en un Dios que, en la figura de Jesucristo, asumió la condición humana para compartir su divinidad con la humanidad.

Durante el encuentro, celebrado en el segundo día de su viaje apostólico, León XIV instó a los 28 líderes cristianos de oriente y occidente presentes a “superar las divisiones existentes”, señalando que la reconciliación entre credos refuerza la credibilidad del testimonio cristiano ante el mundo. De acuerdo con Vatican News, el Papa indicó que “cuanto más reconciliados, tanto más podrán los cristianos dar un testimonio creíble del Evangelio de Jesucristo”, haciendo un llamado concreto al diálogo, la colaboración y el encuentro como vías esenciales para la unidad.

Previo al acto conmemorativo en Iznik, León XIV se había reunido en Estambul con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales para abordar los desafíos actuales que enfrenta la Iglesia. En esa ocasión, el Papa exploró el papel de las pequeñas comunidades cristianas, el legado bizantino y la diversidad de Iglesias orientales presentes en Turquía. Allí también visitó la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres, donde destacó que “la verdadera caridad cristiana nace de la fraternidad” y agradeció a religiosas, trabajadores y residentes su labor y entrega, subrayando que las personas mayores constituyen una “riqueza de sabiduría para la sociedad”.

El inicio del viaje apostólico de León XIV comenzó el jueves con una primera parada en Ankara, la capital turca. Según detalló Vatican News, el Papa fue recibido por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ante quien reconoció el papel de Turquía como enlace entre distintas culturas. Esta referencia al carácter intercultural del país subrayó la importancia de los puentes y la colaboración entre pueblos, una de las líneas centrales en los mensajes pronunciados por León XIV durante su viaje.

A lo largo de su visita tanto en Estambul como en Iznik, León XIV mantuvo un enfoque en la importancia de la unidad y el respeto entre confesiones, así como en el peligro de interpretaciones distorsionadas de la figura de Jesucristo. Según Vatican News, el pontífice insistió en que las diferencias no deben dar lugar a fragmentaciones, sino impulsar a una reflexión conjunta y a la reafirmación de los valores comunes. Además, el respeto y el diálogo entre credos y culturas fue un eje recurrente en sus discursos y encuentros, en línea con el espíritu de conmemoración del Concilio de Nicea.

El viaje a Turquía y Líbano constituye el primer desplazamiento internacional de León XIV desde su elección. La agenda marcada por encuentros con líderes religiosos y responsables políticos busca abrir espacios de reflexión sobre las raíces de la fe, el papel de las comunidades religiosas en sociedades plurales y los retos teológicos del siglo XXI, en coherencia con los mensajes difundidos durante sus intervenciones y recogidos por Vatican News.