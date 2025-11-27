Seúl confirma la primera muerte de un voluntario surcoreano en la guerra en Ucrania

Seúl, 27 nov (EFE).- El Gobierno de Corea del Sur confirmó este jueves la primera muerte de la que se tiene constancia de un voluntario surcoreano en la guerra en Ucrania, mientras apoyaba al Ejército del país en su campaña contra la invasión rusa.

El hombre, de unos 50 años y apellidado Kim, falleció en combate en mayo en la región de Donetsk, uno de los frentes más activos de la guerra, según detalles publicados por el periódico The Korea Herald.

La confirmación de las autoridades llega después de que el martes se celebrase un funeral en Kiev para voluntarios internacionales en el que se pudo observar una bandera surcoreana sobre uno de los féretros, según se aprecia en imágenes del evento publicadas en la prensa.

Un trabajador consular de la Embajada surcoreana en Ucrania asistió al funeral.

Las autoridades rusas han asegurado en varias ocasiones que voluntarios surcoreanos han muerto en combate apoyando a Ucrania, aunque Seúl no se había pronunciado al respecto hasta ahora.

El Gobierno surcoreano prohíbe a sus ciudadanos viajar a Ucrania sin un permiso especial, aunque se han registrado casos de surcoreanos que han desafiado las normas para combatir en el conflicto, que comenzó en febrero de 2022 con el lanzamiento de la operación de invasión rusa del país vecino.

Voluntarios de países como Estados Unidos o España también han fallecido apoyando a Ucrania, mientras que al menos 2.000 norcoreanos habrían muerto junto al bando ruso, según estimaciones de la Inteligencia surcoreana, desde que Pionyang reforzó su cooperación militar con Moscú. EFE