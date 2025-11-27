Rota en lágrimas al recordar a su madre, y ante un teatro casi vacío. El adiós agridulce de Terelu Campos

La última función de la obra 'Santa Lola' en Madrid estuvo marcada por la presencia de numerosos asientos vacíos, donde la asistencia del público fue inferior a la esperada, especialmente en las zonas de palcos, paraíso y anfiteatro del teatro Calderón. Terelu Campos, quien estos meses combinó sus trabajos en televisión y su participación en 'Supervivientes' con su primer papel teatral, culminó así su debut escénico, experimentando una despedida cargada de emociones y recuerdos personales. La noche del miércoles, la actriz y presentadora reapareció frente al público por última vez bajo la dirección de César Lucendo, tras cuatro funciones en la capital, poniendo fin a un recorrido que inició a finales de abril en Valladolid y que la llevó por varias ciudades españolas.

Según lo publicado por el medio, Terelu Campos concluyó su experiencia teatral entre agradecimientos y lágrimas, emocionada por la oportunidad de haber cumplido un sueño largamente deseado. Durante el saludo final expresó: “Quiero aprovechar para darle las gracias a todos ustedes por estar esta noche aquí, y a todas las personas que durante las funciones que hemos ido realizando a lo largo de nuestro país se han molestado también en acudir al teatro. Mi único objetivo siempre ha sido que lo pasaran bien. No había ninguna otra pretensión más que disfrutaran, se rieran, se olvidaran de los problemas, que por un momento… durante una hora y pico, la vida les sonriera. Y si eso lo hemos conseguido, me doy… bueno, no por satisfecha, soy la mujer más feliz del mundo”. Este testimonio, recogido por la fuente, refleja el carácter personal que Terelu imprimió a su despedida y su dedicación hacia el público que la acompañó en esta etapa.

El medio reportó que, pese a las expectativas de mayor afluencia, la respuesta en taquilla resultó limitada. Entre los asistentes destacó la presencia de Marilí Coll, quien aclaró que había comprado su entrada, sugiriendo que no hubo favor alguno en el acceso para conocidos u otros invitados. Estos detalles subrayaron la dificultad de alcanzar una sala llena, fenómeno que llamó la atención tanto de los organizadores como de la propia Terelu, quien admitió a la prensa: "Estoy muy nerviosa, pero de eso no tengo ni idea, te lo prometo. Te lo juro por mi vida que ni he preguntado", al ser consultada sobre la venta de entradas antes de comenzar la función.

A lo largo de los últimos siete meses, Terelu ha transitado por escenarios como el Teatro Zorrilla de Valladolid, donde inició esta travesía el 26 de abril de 2025, hasta ciudades como Murcia, Granada, Benalmádena y Móstoles. La actriz reconoció, según informó la publicación, haber ignorado voluntariamente críticas respecto a su incursión teatral, sobre todo aquellas referidas a la falta de formación previa en interpretación. La producción de la comedia estuvo en manos del propio César Lucendo y de Lara Dibildos, quien posteriormente la animó a seguir en el mundo del teatro, propuesta a la que Terelu respondió negativamente: "Nos veremos en otro sitio".

Durante el acto final, Terelu destacó que este proyecto supuso la realización de un anhelo personal y la satisfacción de dos figuras centrales en su vida: su madre, la comunicadora María Teresa Campos, y su amigo Paco Valladares. Según consignó el medio, la presentadora pronunció, entre sollozos: "Siento que hubieran disfrutado mucho". De esa forma, su intervención resultó impregnada de un fuerte componente emocional que marcó el cierre de esta etapa profesional y vital.

El medio detalló que, tras la función, Terelu afirmó: "Estoy muy contenta, es como si me hubiera quitado 25 kilos. Lo paso mal, lo importante es superarlo", reconociendo así la exigencia y el esfuerzo que implicó su adaptación a los escenarios. Declaró que, al menos por ahora, no tiene intención de repetir la experiencia: "No voy a mentir. De momento esto se ha acabado, ‘Santa Lola’ se ha acabado, luego Dios dirá". Dentro de sus valoraciones personales, la comunicadora manifestó: "Lo que merece la pena es que el público se lo pase bien, si se lo pasa bien todos mis problemas son secundarios", y reiteró: "El camino no ha sido fácil no". Al referirse a la edad con la que experimentó este desafío, valoró el aprendizaje vivido: "Un reto a mis añitos, así, o a mis añazos", acompañando sus palabras con una sonrisa.

Durante todo el proceso, Terelu demostró un compromiso con la obra, resaltando la importancia del público y destacando el esfuerzo conjunto que implicó compatibilizar su faceta de actriz con la televisiva, según publicó el medio. La comedia 'Santa Lola', bajo la dirección de César Lucendo y la producción conjunta de Lucendo y Dibildos, trató de ofrecer evasión y entretenimiento, de acuerdo con los objetivos expresados por la propia Terelu durante su despedida.

En una temporada en la que las críticas a figuras televisivas que cruzan a la actuación se hicieron presentes, la marcha de Terelu de los escenarios queda marcada por la presencia de butacas vacías, pero también por el cierre de una etapa significativa en el plano personal y profesional, tal y como remarcó el medio.