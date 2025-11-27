Ricard Fernández Deu aboga por que Europa se alíe con Rusia a medio plazo "para ser una potencia" en Defensa

Durante su intervención en el Aula Magna de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), Ricard Fernández Deu afirmó que la única amenaza militar actualmente plausible para España provendría de Marruecos en un posible ataque a Ceuta y Melilla, y expresó reservas sobre la disposición de la OTAN a defender estos territorios en tal circunstancia. Según consignó el medio, Fernández Deu sostuvo que “no creo que la OTAN defendiera a España si se produjera ese ataque”, en referencia a la protección de las ciudades autónomas.

De acuerdo con la información difundida por la empresa firmante e informada por UIC Barcelona, el evento fue organizado por el Institut Carlemany d’Estudis Europeus y abordó el futuro de la autonomía estratégica europea en materia de defensa. Fernández Deu, abogado, periodista y ex diputado, propuso que la Unión Europea busque establecer alianzas estratégicas con Rusia a medio plazo. El objetivo, precisó según detalló UIC Barcelona, sería que Europa se transforme en “una potencia real” en defensa, pasando de ser “un sindicato de intereses socioeconómicos” a un bloque autónomo capaz de tomar sus propias decisiones ante Estados Unidos y China.

En sus declaraciones, Fernández Deu explicó que “siempre se ha visto a Rusia como un enemigo”, pero defendió la necesidad de “establecer mecanismos de colaboración y cooperación” que permitan dotar a Europa de una personalidad propia en el concierto internacional. De acuerdo con el reportaje de UIC Barcelona, el ponente reconoció que la situación política actual bajo el liderazgo de Vladimir Putin hace inviable cualquier entendimiento inmediato, aunque remarcó que “a medio plazo habría que ir por ahí” para dejar de depender de los recursos y la estructura de la OTAN, organización en la que “el 70% son Estados Unidos”, según manifestó.

Fernández Deu sostuvo que para lograr verdadera independencia estratégica, los Estados miembros de la Unión Europea tendrían que coordinar políticas de defensa y desarrollar equipamiento militar propio, sin utilizar recursos de la OTAN para cuestiones que exijan autonomía. En esa línea, propuso “cambiar el centro de gravedad de Estados Unidos a Europa”, excluyendo al Reino Unido, que bajo sus palabras, “ve la defensa de Europa desde una perspectiva atlantista”, mientras que, en su opinión, se debería abordar “desde una perspectiva continental”. Según publicó UIC Barcelona, subrayó que este enfoque aún no se ha implementado de forma efectiva hasta el momento.

Respecto a la percepción de la guerra en Ucrania, Fernández Deu observó lo que calificó como una “frialdad” en la sociedad española hacia el conflicto, en comparación con Alemania, donde identificó mayor nivel de preocupación ante una eventual amenaza rusa. El medio UIC Barcelona reportó también que Fernández Deu comentó el reciente anuncio del gobierno francés de instaurar un servicio militar voluntario a partir del próximo verano. En ese sentido, consideró que no sería improbable que en el futuro se reabra en España el debate sobre la reinstauración del servicio militar obligatorio.

La charla de Fernández Deu fue organizada por invitación de Montserrat Nebrera, directora del Instituto Carlemany de Estudios Europeos. Nebrera, catedrática de Derecho Constitucional, explicó al medio que el Instituto se creó el pasado curso con la finalidad de impulsar la investigación y la divulgación sobre el papel creciente de Europa en la vida de sus ciudadanos. Según relató Nebrera, sus actividades buscan incentivar la participación de laboratorios de ideas en la toma de decisiones vinculadas a la política europea.

