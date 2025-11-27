Kiev dice que la venta de crudo ruso ha caído hasta un 20 % por las sanciones de EE.UU.

Kiev, 26 nov (EFE).- Ucrania estima que las exportaciones de crudo ruso han caído entre un 15 y un 20 % desde que EE.UU. aprobara el 22 de octubre sanciones contra los gigantes petroleros rusos Lukoil y Rosneft, según dijo anoche el encargado de sanciones de la presidencia ucraniana, Vladislav Vlasiuk, tras reunirse con el asesor del Tesoro estadounidense Cyrus Newlin.

Vlasiuk dijo que estas medidas dictadas el mes pasado por la administración del presidente Donald Trump también podrían hacer caer “la producción de crudo en la Federación Rusa” un 5 % hasta final de este año.

“Además, los presupuestos locales en las regiones rusas se enfrentan a déficits cada vez mayores”, se lee en la nota de la presidencia ucraniana donde se citan las estimaciones ofrecidas por el asesor del presidente Volodímir Zelenski.

Según medios especializados en el sector petrolero, China e India han empezado a buscar alternativas a parte del crudo ruso que importan para evitar verse afectados por las sanciones dictadas por Trump contra Rosneft y Lukoil, que prevén la posibilidad de medidas contra cualquier actor que contribuya a la violación de estas sanciones.

Muchos compradores de petróleo ruso utilizan instrumentos del sistema financiero estadounidense para gestionar las transacciones. EFE